13/10/2021 14:55 Sociedad Coronavirus El Gobierno Vasco no ve motivo para que el alumnado de Primaria prescinda de la mascarilla al aire libre EITB MEDIA Ikastolen Elkartea, por su parte, considera que mantener estas medidas puede acarrear más daños colaterales que los que se quieren evitar y han pedido al gobierno vasco y navarro que eliminen la obligatoriedad.

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado este miércoles que la Dirección de Salud Pública del Departamento de Salud cree que "no hay ningún motivo" para que el alumnado de Primaria, que aún no ha recibido la vacuna, prescinda de la mascarilla" en los espacios al aire libre de los centros de enseñanza.

Este miércoles Ikastolen Elkartea solicitó a los gobiernos vasco y navarro que anularan la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los espacios al aire libre también para el alumnado de Primaria.

La asociación de las Ikastolas de hegoalde considera que "no tiene sentido forzar el uso de la mascarilla cuando los niños y niñas circulan por el espacio exterior del centro, y menos aún, cuando los adultos estamos ganando cada vez más espacios libres de mascarillas".

Sin embargo, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, Zupiria ha recordado que la actualización del protocolo de medidas para evitar la propagación de la covid-19 en los centros educativos fue "consecuencia de una nueva situación sanitaria" y también de un "proceso de reflexión" entre el Departamento de Educación y la Dirección de Salud Pública del Departamento de Salud.

Asimismo, ha subrayado que Salud Pública considera que no ha habido ningún cambio desde el momento en el que se produjo el cambio del protocolo y, por tanto, "no hay ningún motivo para que los jóvenes menores de 12 años, que aún no han recibido la vacunación, prescindan de la mascarilla".