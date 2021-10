14/10/2021 16:06 Sociedad la palma El presidente canario proclama que el "enemigo" es el volcán agencias | eitb media Todas las fuerzas parlamentarias, incluida la oposición, han respaldado la actuación de Ángel Víctor Torres y del Gobierno de Canarias ante esta emergencia. Ha agradecido el apoyo de diversos agentes y ha prometido hacer "lo que pueda". Escuchar la página Escuchar la página

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha comparecido hoy en el Parlamento autonómico para dar cuenta de la crisis volcánica en La Palma. Tras constatar la unidad total de la cámara y de las fuerzas políticas, ha advertido de que "esto no va a ser ni rápido ni fácil" y que hay que tener claro que "el enemigo es uno", el volcán.

Todas las fuerzas parlamentarias, incluida la oposición, han respaldado la actuación de Torres y del Gobierno de Canarias ante esta emergencia. También la del presidente Pedro Sánchez, la del presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, y la de los alcaldes de los municipios afectados: Los Llanos, El Paso y Tazacorte.

La diputada de Coalición Canaria Nieves Lady Barreto ha asegurado que el gobierno autonómico puede contar con su grupo, "pero también vamos a ser críticos y exigentes".

Por su parte, María Australia Navarro, portavoz del PP, ha garantizado que su partido "va a estar a la altura" de las circunstancias y va a aportar sus propuestas y experiencia, así como su control para que las ayudas lleguen cuanto antes a las personas damnificadas.

Agradecimientos y promesas

El presidente de Canarias ha subrayado que se trata de la mayor tragedia volcánica en Europa en cien años, y su resolución, "tremendamente complicada", va a "comprometer a todos los grupos políticos en todos los lugares". No obstante, ha afirmado que su Gobierno y el Parlamento de Canarias se van a "dejar el alma" para aliviar en lo posible el dolor de los palmeros.

Declara haber sentido el "calor" de todos los grupos parlamentarios, partidos y presidentes autonómicos, y ha advertido de que nadie debe tener la tentación de pretender conseguir "ni un ápice de notoriedad con esta desgracia".

Para el presidente canario, la unidad de acción es "indiscutible y relevante", como lo es que el Gobierno español haya comprometido más de 200 millones de euros o que en 20 días se hayan comprado casas, instalado depuradoras de agua o montado una oficina de atención a las personas afectadas.

"Puedes buscar mecanismos para enfrentarte a un incendio, pero contra un volcán la impotencia es absoluta, no hay nada que pueda impedir el avance de la lava"; no se sabe cuándo va a terminar la erupción y "no podemos cuantificar los daños finales", ha agregado.

La buena noticia es que no ha habido daños personales, algo que se debe en gran medida a la ciencia, ha agradecido el presidente, así como a la disposición del Plan de emergencias volcánicas (Pevolca) desde una semana antes de la erupción.

Torres ha reconocido que mientras sea presidente habrá errores, al tiempo que ha prometido hacer "todo lo que pueda" ante la que considera la mayor tragedia de la isla de La Palma y "quizás de Canarias".

"Uno se acerca a La Palma y lo que respira es pena, tristeza, desolación, miedo al futuro. Pero también valentía, arrojo y esperanza. Los palmeros y las palmeras no se van a rendir", ha concluido.