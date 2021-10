21/10/2021 12:27 Sociedad cambio climático ¿Cómo combatir el cambio climático?: 13 gestos sencillos en la vida cotidiana eitb media La entidad IHOBE ha publicado una lista de 52 gestos con los que hacer frente a la emergencia climática en el día a día, y los ha clasificado según el nivel de dificultad para ponerlos en práctica. Escuchar la página Escuchar la página

La Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco IHOBE ha publicado una lista de 52 recomendaciones para ayudar a las personas a hacer frente a la crisis climática. La institución ha clasificado dichos gestos en función del nivel de esfuerzo para llevarlos a cabo: muy fáciles, fáciles, normales, difíciles y muy difíciles.

He aquí 13 gestos muy fáciles que podemos aplicar en el día a día para afrontar la emergencia climática:

1) Apaga la televisión cuando no la estés viendo

El gesto de apagar la televisión con el mando no es suficiente. Es recomendable apagar y desconectar la televisión cuando no se esté viendo, y es que el consumo de energía en modo espera o 'stand by' representa el 11% del total de un hogar.

2) Usa el transporte público

Si no es posible el desplazamiento en bici o a pie, se recomienda el uso del transporte público, la opción más eficiente contra la emisión de CO2. La acumulación de un grupo numeroso de personas usuarias disminuye la actividad de otros métodos de transporte más individuales.

3) Cuando consumas carne, que sea producida en Euskadi

La producción ganadera genera casi el 15% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. IHOBE apunta que un cambio de estilo de vida que contribuye a frenar el cambio climático pasa por consumir más fruta y verdura, y moderar el consumo de carne. La producción de carne genera grandes cantidades de CO2 y de metano, y necesita un uso intensivo del agua.

4) Elimina de tu vida la vajilla desechable

Un 6% del petróleo que se consume en el mundo se destina a la fabricación de plásticos, y en el año 2050 ese porcentaje se incrementará al 20%, convirtiéndose en una fuente de contaminación adicional. Usar vajillas reutilizables contribuye a reducir el consumo de petróleo.

5) Dona la ropa que no uses

La reutilización de la ropa que no usamos reduce el uso de recursos como el algodón o el petróleo que están detrás de la producción de las prendas de vestir. Además, impulsa la economía circular y eficiente, de baja emisión de carbono.

6) Tiende la ropa al aire libre siempre que sea posible

Siempre que sea posible tiende la ropa al aire libre, se trata de la opción "más ecológica y sostenible", según IHOBE, ya que cada uso de la secadora supone una emisión de 3 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Si hace mal tiempo o no puedes secar la colada en el exterior, aprovecha al máximo la capacidad de tu secadora, procurando que trabaje siempre a carga completa.

7) Fotocopia, imprime y escribe a doble cara

Fotocopiar e imprimir a doble cara reduce al 50% el uso de papel. Por otro lado, es recomendable promover la costumbre de no usar papel.

8) Lleva tu bolsa reutilizable a la compra

El uso medio de las bolsas de plástico es de unos 12 minutos y tardan de 15 a 1 000 años en descomponerse. Muchas de ellas acaban en los océanos, provocando daños en la flora y fauna marina. Entre el 10% y el 15% de las aves marinas del Golfo de Bizkaia tienen plásticos en su estómago. Estos impactos se pueden evitar con bolsas reutilizables o el clásico carrito de la compra.

9) Al comprar una vivienda, ten en cuenta el certificado energético

El certificado energético es un documento imprescindible para vender o alquilar un inmueble; informa sobre las emisiones de CO2 del inmueble que se anuncia en venta o alquiler. Así, una vivienda con la letra 'A', la de máxima eficiencia, puede llegar a consumir hasta un 86% menos de energía que otra con la G.

10) Al comprar un vehículo, analiza el certificado de emisiones

Tomar una decisión de compra con criterios de sostenibilidad ayuda a frenar el cambio climático. Además, algunos ayuntamientos ya ofrecen ventajas (carriles especiales, gratuidad del aparcamiento…) para los vehículos con distintivos "cero emisiones".

11) Evita el 'stand by' de los aparatos

Utilizando regletas con interruptor, acabaremos con el consumo que tienen los aparatos en 'stand by'. Al desconectar la regleta, apagaremos todos los aparatos conectados a ella, con el consiguiente ahorro energético.

12) Reduce el consumo de papel y cartón

IHOBE explica que trabajar en formato informático, fomentando el uso del correo electrónico para comunicaciones internas y externas, evita el uso de papel. La revisión de los textos en el ordenador a través de la vista previa, antes de dar la orden de impresión también contribuye al ahorro de papel.

13) Utiliza argumentos sólidos sobre la existencia del cambio climático

La entidad para la mejora medioambiental recomienda exponer nuestros argumentos de forma calmada, pero con rotundidad y seguridad. Compartir cualquier publicación o idea que permita luchar contra el cambio climático, también ayudará a difundir buenas prácticas, gracias al "efecto multiplicador" de las redes sociales.

La urgencia de actuar contra la crisis climática

La temperatura media en la superficie de la tierra ha aumentado 1°C desde finales del siglo XIX y se espera que siga subiendo durante el presente siglo. El Acuerdo de París, firmado en 2015 por 190 países, establece el objetivo de no sobrepasar los 2°C para evitar los efectos más graves del cambio climático.

De los 18 años más calurosos de los que se tiene noticia, 17 han sido en este siglo. Según subraya IHOBE, "estamos liberando cada vez más gases" que atrapan el calor del sol dentro de la atmósfera.

Euskadi cuenta actualmente con una estrategia frente al cambio climático, Klima 2050, que tiene como objetivo reducir el 80% de las emisiones gaseosas.

La organización ambiental considera necesario que "todas y todos pongamos nuestro granito de arena. No hay Plan B, porque no hay Planeta B".