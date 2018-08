Sociedad

En Vitoria-Gasteiz

Amenaza con pistola a otro conductor en una discusión en Gasteiz

Redacción

01/03/2012

En una discusión de tráfico, el hombre, de 77 años, sacó una pistola y amenazó al otro conductor, aunque no llegó a encañonarle.

Un hombre de 77 años ha sido detenido por la Policía Local de Vitoria-Gasteiz acusado de amenazar a un conductor con un revólver durante una discusión de tráfico.



Según ha informado hoy la guardia municipal de la capital alavesa, el incidente tuvo lugar sobre las once de la mañana de ayer en la calle Obispo Ballester.



En ese lugar se produjo una discusión de tráfico, en el transcurso de la cual el conductor de una furgoneta amenazó con un revolver de la marca Me 38 Magnum 4R a otro conductor, aunque no llegó a encañonarle.



Tras tener conocimiento de estos hechos, la Policía Local logró localizar e interceptar el vehículo en el que viajaba el hombre que tenía el revolver, quien, al parecer, tenía licencia de armas, aunque no se trata de un funcionario policial.



Al registrar su furgoneta, los agentes encontraron el revólver y munición dentro de una riñonera en el salpicadero, además de un cuchillo de cocina con un filo de 17 centímetros, y se incautaron del arma de fuego, dado que no era transportada en condiciones de seguridad.



No obstante, las mismas fuentes han precisado que el hombre no hubiera podido disparar proyectiles, ya que sólo llevaba casquillos.