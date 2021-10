26/10/2021 15:37 Sociedad Educación La plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro convoca una marcha para el 6 de noviembre en Bilbao O.P. | Eitb Media Exigen transformar el sistema educativo actual "dual, clasista, racista y segregadora" y apuestan por una única escuela vasca, la pública, que garantice la igualdad de posibilidades para todas las familias y universalice el modelo de inmersión en euskera. Piden "transparencia" a Bildarratz. Escuchar la página Escuchar la página

La plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro ha convocado para el próximo 6 de noviembre en Bilbao, una manifestación para pedir que se replantee y se transforme el sistema educativo dual actual, a favor de una única red de carácter público.

En una rueda de prensa en Bilbao, Maribel López de Luzuriaga, de la Plataforma Vitoria-Gasteiz y Ainara Jiménez, de la plataforma de Bilbao, han asegurado en representación del colectivo que, para los convocantes, el sistema educativo "dual, clasista y racista actual discrimina a la escuela pública, crea segregación y fomenta alumnado de dos niveles". Por ello, en su opinión, es "urgente replanteárselo y transformarlo" y debe tener "prioridad absoluta" para la administración. Según afirman, la Comunidad Autónoma Vasca es "una de las comunidades más segregadoras del Estado español y de Europa".

La plataforma ha insistido en la función igualadora de la escuela pública: "Es el servicio público, gratuito y universal, de todos y para todas, compensador de las desigualdades de origen". Asimismo, han incidido en que la pública es "la única escuela inclusiva, la que más aporta a la cohesión de la sociedad vasca", así como la red que más alumnos ha euskaldunizado y euskalduniza "en las condiciones más difíciles".

Para los promotores de la marcha, la educación "no puede estar en manos del mercado" y el derecho a la educación "no puede depender de la capacidad económica de las familias", mientras que la existencia de dos ofertas educativas, la pública y la privada, sostenidas con dinero público y concertación universal, implica "inevitablemente competencia" entre ambas redes o en centros de una misma red.

No obstante, han asegurado que la red pública y la red concertada "no son iguales ni pueden equipararse en su tratamiento político ni en su nivel de protección", porque mientras que la pública es gratuita y para todos, los centros de la red privada "niegan el acceso a familias que se encuentran en situación vulnerable utilizando las cuotas económicas, la religión y otros criterios no transparentes para seleccionar a su alumnado".

La plataforma considera que "es hora de poner límites a la educación privada-concertada", por lo que reivindicará no se abran líneas privadas mientras haya oferta pública suficiente. Según han informado, sus reivindicaciones suponen acabar con la privatización. En este sentido, han defendido la necesidad de acabar con la política que autoriza, concierta y sostiene con dinero público todas las iniciativas privadas que surgen, incluidas las etapas no obligatorias de educación infantil y bachillerato.

En esa medida, en un momento en el que la natalidad desciende y los conciertos con centros privados están a punto de renovarse para los próximos 6 años, han exigido a la Administración "un uso más justo" del dinero público.

Han solicitado también que el Gobierno Vasco cree una normativa acordada que posibilite publificar los centros concertados y que se universalice el modelo de inmersión en euskera.

"Transparencia"

Respeto a un posible Acuerdo Educativo en la Comunidad Autónoma Vasca, han asegurado que necesitan "transparencia" en un proceso que debe de garantizar la participación de representantes de la red pública, un proceso que debe de reflexionar sobre las redes educativas, la financiación, el modelo de inmersión y la segregación escolar.

En ese sentido, han asegurado que no quieren "un acuerdo/ley que legitime el sistema dual actual, sino uno que convierta a la escuela pública en el centro del sistema", lo que, para ellos es "imprescindible para avanzar hacia un sistema inclusivo, equitativo y no segregador".

Por ello, la plataforma Euskal Eskola Publikoa Harro Topagunea ha pedido al consejero de Educación, Jokin Bildarratz, que "apueste por la escuela pública y que muestre un compromiso claro en contra de la segregación escolar".

Euskal Eskola Publikoaz Harro está constituida por las Plataformas de Vitoria-Gasteiz, Oyón, Bilbao, Santurtzi, Oarsoaldea, Astigarraga,Zabaleko bizirik Amurrio, Donostialdea, Lasarte-Oria, las Comunidades de la Escuela Pública Vasca de Ordizia y Goieskola; EHIGE (Euskal Herriko Ikasleen guraso Elkartea); HEIZE (Euskal Eskola Publikoaren Zuzendaritza Elkarteen Federazioa); así como por Ikasle sindikatua, Ikasle ekintza, Gazte Komunistak y los sindicatos LAB, STEILAS, CCOO, ESK y CNT.