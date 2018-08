Sociedad

En una vivienda

Una mujer de 93 años herida grave, en un incendio en Pamplona

Redacción

01/03/2012

Ha sido trasladada al Hospital de Navarra. El incendio se ha producido en la calle Tafalla.

Una mujer de 93 años ha resultado herida grave en el incendio declarado este jueves por la tarde en una vivienda situada en la calle Tafalla de Pamplona. La persona herida ha sido trasladada al Hospital de Navarra, y es la única afectada en el suceso.



Según han indicado a fuentes del Ayuntamiento de Pamplona, el incendio se ha iniciado a las 17:08 horas en un inmueble del número 13 de la calle

Tafalla de la capital navarra, y solo ha afectado a esa vivienda, que tan solo estaba ocupada por la anciana en ese momento.



De hecho, el incendio no ha generado llamas fuera de la vivienda y no ha causado daños en su exterior, de manera que no ha sido necesario desalojar ningún otro piso.



La Policía Municipal se ha hecho cargo del suceso, si bien hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Foral, ha informado el Gobierno de Navarra en un comunicado.