04/11/2021 16:27 Sociedad Abusos sexuales Detenido por realizar tocamientos a dos mujeres en un bar de Zumaia Agencias | EiTB Media Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado domingo y este viernes serán denunciados en una concentración. El arrestado pasó a disposición judicial el mismo domingo.

Un hombre ha sido detenido acusado de un delito de abusos sexuales por haber realizado tocamientos a dos mujeres en un bar de Zumaia (Gipuzkoa), ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado domingo y este viernes serán denunciados en una concentración convocada por el movimiento feminista del municipio y a la que el Ayuntamiento ha animado a sumarse a los vecinos para mostrar su rechazo a esas agresiones. La protesta se iniciará a las 18:30 horas en Beheko plaza.

El arrestado pasó a disposición judicial el mismo domingo, según han agregado las fuentes del Departamento de Seguridad.

"No son una casualidad, no son casos aislados"

El Consistorio ha colgado en su página web un texto en el que manifiesta su "más absoluto rechazo a las agresiones sexuales" del fin de semana y expresa su "total apoyo y solidaridad a las agredidas y su entorno".

"Una vez más queremos dejar claro que no aceptamos ningún tipo de agresión a las mujeres. La violencia sexista tiene agresores y agredidos individuales, claro, pero no son una casualidad, no son casos aislados, son fruto de un sistema que trata a las mujeres con violencia, la violencia sexista es estructural", afirma.

Añade que las instituciones "son las responsables de garantizar los derechos humanos de la ciudadanía" y, por ello, el Ayuntamiento de Zumaia "reafirma su compromiso político prioritario en la lucha contra todas las expresiones de violencia sexista", al tiempo que reclama "la implicación de todos los ciudadanos".

"Y es que la actitud activa de cada uno de nosotros puede ser decisiva para evitar una agresión", subraya.