Sociedad

Primer centro europeo

Bilbao abre un centro de rehabilitación virtual de esclerosis múltiple

Redacción

07/03/2012

La rehabilitación virtual ofrece el mismo resultado que la tradicional, que es más cara y en un futuro se podrá llevar a cabo en las propias casas de los enfermos.

El primer centro europeo de rehabilitación virtual para pacientes de esclerosis múltiple (EM) se ha abierto hoy en Bilbao y su objetivo es incrementar la calidad de vida de estas personas a través del uso de dispositivos tecnológicos.

La Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple Eugenia Epalzay la Fundación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia (Adembi) han participado en este proyecto "innovador", que combina un entorno de tres dimensiones con el sistema de captura de movimientos Kinect, según ha explicado durante la inauguración del centro el presidente de la primera de las citadas fundaciones, Javier Ormazabal.

A través de dicha tecnología, el enfermo puede ejercitar diferentes movimientos sin necesidad de mandos y el propio sistema analiza y hace un seguimiento de los progresos de cada usuario.

El centro también ofrece simuladores de entornos reales y generadores de contenido, cuyo objetivo es la rehabilitación

neuropsicológica y cognitiva de los enfermos.



En la inauguración también ha estado presente Alfredo Antigüedad, jefe del servicio de Neurología del hospital bilbaíno de Basurto, quien ha hecho hincapié en la importancia de la rehabilitación para estos enfermos, ya que la esclerosis múltiple provoca discapacidad.

Según ha dicho, la rehabilitación virtual ofrece el mismo resultado que la tradicional, que es más cara, según ha puntualizado, y ha avanzado que en un futuro se podrá llevar a cabo en las propias casas de los enfermos.

La esclerosis múltiple es la enfermedad neurológica más frecuente entre adultos jóvenes y afecta más a mujeres que a hombres. Es una enfermedad incurable y crónica, que no es contagiosa, no se puede prevenir y no es mortal.

Es la segunda causa de discapacidad en personas jóvenes, por detrás de los accidentes de tráfico, limita la calidad de vida y

tiene una gran impacto social y laboral.



Los síntomas más comunes son trastornos del equilibrio, del habla, temblores, debilidad de los miembros, alteraciones urológicas, vértigo y fatiga.

En Euskadi afecta a 2.200 personas; en España llegan a las 50.000 y en Europa son 400.000. Cada cinco horas se diagnostica un nuevo caso en España, según datos facilitados por dicha fundación vasca.