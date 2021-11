13/11/2021 13:55 Sociedad ENTREVISTA Asociación Arnas Dezagun: "Pedimos que no separen a los niños que tengan como lengua materna el euskera" EITB MEDIA Un portavoz de la asociación de padres y madres de las zonas castellanoparlantes denuncia que "la separación de niños y niñas cuyo primer idioma es el euskera es una política habitual en los centros concertados y públicos del modelo D de estas zonas y esta decisión no conduce al efecto deseado". Escuchar la página Escuchar la página

Mitxel Elortza, portavoz de la asociación Arnas Dezagun que agrupa a padres y madres de varias zonas castellanoparlantes de Euskal Herria ha pedido que los niños que tengan como lengua materna el euskera "no sean separados" o repartidos en diferentes aulas de un centro educativo porque, si se separan en clases donde la mayoría de niños no son euskaldunes en origen o desde casa, "el castellano se impone y la zona no se euskalduniza". Al contrario, denuncian que estos niños terminan no usando el euskera para comunicarse con los demás.

Elortza ha explicado que "la separación de niños y niñas cuyo primer idioma es el euskera en diferentes clases es una política habitual en los centros concertados y públicos del modelo D de las zonas castellanoparlantes" pero ha matizado que "esta decisión no conduce al efecto deseado", es decir, que los niños euskaldunes ayuden a euskaldunizar al resto, sino que al ser minoría en clase, ocurre lo contrario.

Entrevistado en el programa Goiz Kronika de Euskadi Irratia, Elortza ha defenido que los centros educativos deberían ser "arnasgunes", un término utilizado en sociolingüística para definir los sitios que demográficamente reúnen a un gran número de euskaldunes o vascoparlantes, y por lo tanto, que el reunir a niños que tengan como lengua materna el euskera hace que el entorno sea más euskaldun, facilita que se cree un "arnasgune" y esto promueve la euskaldunización de los niños y niñas que tienen como primera lengua el castellano o el francés.

Ante la posibilidad de que alguien crea que su propuesta favorece la segregación, el portavoz de "Arnas dezagun" ha defendido que "la segregación también es un obstáculo importante para la normalización del euskera" y que ellos son contrarios a la misma. De hecho, proponen "una solución que tenga en cuenta la inclusión y la diversidad que tenga como eje el euskera" para romper con la segregación, "priorizando la inclusión de niños y niñas que tengan el castellano o el francés como lengua materna también en esos arnasgunes".

Ha añadido que, precisamente, teniendo en cuenta las experiencias de las zonas vascoparlantes, "cuando el contexto funciona en euskera, los alumnos de origen extranjero se integran mucho mejor y se potencia enormemente su uso". Quieren que estos niños euskaldundes sean "motores de los arnasgunes" en vez de ser separados, subrayando que "en esta apuesta por la integración estos niños y niñas pueden ser claves". En este sentido, ha subrayado que "los recursos deben destinarse a aquellos niños y niñas que tiene el castellano o francés como primera lengua".

Elortza ha dado a conocer que se han reunido con varios agentes sociales y que el 27 de noviembre presentarán en Bilbao un manifiesto además del listado de adhesiones y la campaña que han elaborado.