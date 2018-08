Sociedad

Consejo de Ministros

El Gobierno aprobará hoy un decreto para minimizar los desahucios

Redacción

09/03/2012

El decreto-ley contará con un código de conducta para entidades financieras, con el objetivo de minimizar el impacto social de los desahucios.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobará hoy un real decreto-ley para minimizar el impacto social, "muy negativo", de los desahucios a las familias en situación más vulnerable, según anunció ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos.



El ministro ha detallado que el decreto incluye un código de conducta al que se irán adhiriendo las entidades financieras, que beneficiara "a las familias más vulnerables", según ha declarado a los medios tras la inauguración de una reunión del Partido Popular Europeo (PPE) en Palma.



"Se establecerá un período transitorio para facilitar y aliviar las cargas de estas familias, posteriormente se podrá aceptar la posibilidad de la dación en pago que salde la deuda y que además, aún así, estas familias puedan seguir en sus viviendas", ha explicado.



De Guindos ha subrayado que las entidades financieras "son conscientes de este problema y quieren ayudar".



El ministro ha explicado que el Gobierno está calculando el número de familias que podrían verse beneficiadas por dicho decreto, pero ha indicado que es una situación "bastante generalizada" y que, más allá de las cantidades concretas, la intención es "que una situación dolorosa se vea aliviada con el esfuerzo de todos".



Para poder acogerse al decreto, el primer criterio será que la propiedad afectada sea primera vivienda y además se tendrá en cuenta la situación de paro de los miembros de la unidad familiar, así como que no tengan rentas alternativas, ha detallado De Guindos.





Último desahucio, en Llodio



La plataforma Stop Desahucios Bizkaia pedía el miércoles "un poco de humanidad" al Banco Santander para evitar que Obdulia, de 73 años, sevea este mismo mes en la calle y sin medios para subsistir tras elembargo de su vivienda, con la que avaló un crédito de uno de sus hijos.



"Sino van bien hoy las negociaciones me veo en la calle y no tengo ni unduro siquiera, no tengo recursos de nada, estoy viviendo malamente", relataba la propia afectada, entre sollozos, ante la sede del Santanderen la plaza Jado de Bilbao, momentos antes de reunirse con directivosde la entidad en un último intento por evitar el desahucio, previstopara este 26 de marzo.