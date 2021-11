14/11/2021 17:45 Sociedad CORONAVIRUS Urtaran defiende pedir el pasaporte covid y cree que los no vacunados "tendrán que hacer una vida diferente" AGENCIAS | EITB MEDIA El alcalde de Vitoria ha manifestado que en este momento de la pandemia es "partidario de nuevas restricciones" y ha manifestado que los ayuntamientos serán "aliados de Osakidetza". Escuchar la página Escuchar la página

El alcalde de Vitoria-Gasteiz y presidente de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), Gorka Urtaran, se ha mostrado partidario de aplicar nuevas restricciones en la Comunidad Autónoma Vasca "si el virus de la covid sigue avanzando" tras conocerse este domingo que la CAV ha sobrepasado los 150 casos en incidencia acumulada de 14 días por 100 000 habitantes.

Entre las medidas, Urtaran ha defendido exigir el pasaporte covid y ha considerado que las personas no vacunadas contra el coronavirus "tendrán que hacer una vida diferente mientras el virus siga presente".

En declaraciones a la Cadena Ser, el presidente de Eudel ha defendido que la vacunación "ha permitido que se reduzcan de forma drástica los casos graves y la presión sanitaria" y, tras reconocer que "cada uno es muy libre de vacunarse o no", ha destacado que, "afortunadamente, en Euskadi prácticamente 9 de cada 10 ciudadanos población diana susceptible de recibir la vacuna la hemos recibido". No obstante, ha manifestado que "habría que ver que aquellas personas que no quieren recibirla tendrán que hacer una vida diferente mientras el virus sigue aquí".

Los ayuntamientos, "aliados de Osakidetza"

Tras saber que la Consejera de Salud Gotzone Sagardui comparecerá el martes en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno para informar de las nuevas directrices para municipios con alta incidencia de la covid-19, Urtaran ha dicho que es "partidario de nuevas restricciones".

"Los ayuntamientos vamos a ser aliados de Osakidetza, de nuestro sistema de salud, para evitar la presión sanitaria, situaciones graves y, sobre todo y más importante, para evitar el fallecimiento de vecinos", ha concluido.