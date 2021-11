20/11/2021 17:42 Sociedad SUCESO Hallado el cadáver de una persona migrante flotando en el río Bidasoa en Irun EITB MEDIA Un deportista que practicaba paddle surf ha sido quien ha dado aviso, hacia las 11:00 horas de la mañana, de que había un cuerpo flotando en el agua. Entre las pertenencias de la víctima se han hallado algunos documentos que podrían facilitar su identificación. Escuchar la página Escuchar la página

El cadáver de una persona ha sido hallado este sábado flotando en el Bidasoa en Irun, en la zona de Endarlaza, en el límite con Navarra, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Los "primeros indicios" apuntan a que el cadáver es el de un joven migrante de origen africano que intentaba de llegar a Hendaia cruzando a nado el río.

Un deportista que practicaba paddle surf ha sido quien ha dado aviso, hacia las 11:00 horas de la mañana, de que había un cuerpo flotando en el agua.

Tras la alerta, se han desplazado al lugar efectivos de los Bomberos y de la Ertzaintza, también en helicóptero, y han recuperado el cadáver, que ha sido trasladado al anatómico forense.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y entre las pertenencias de la víctima se han hallado algunos documentos que podrían facilitar su identificación. El cuerpo no presenta "ningún" signo de "criminalidad", según ha señalado el Departamento de Seguridad .

Con esta muerte, ya son tres las personas migrantes ahogadas estos últimos meses intentando cruzar de Irun a Hendaia, junto a una cuarta que se suicidó arrojándose al río, y a los que hay que añadir los otros tres migrantes fallecidos al ser arrollados por un tren en Ziburu (Lapurdi).

El director de Migración y Asilo del Gobierno Vasco vuelve a pedir "corredores seguros para el tránsito"

El director de Migración y Asilo del Gobierno Vasco, Xabier Legarreta, ha declarado que, "desgraciadamente, episodios como estos pueden repetirse hasta que Europa no cree corredores seguros para el tránsito de personas que sólo intentan buscar un futuro mejor".

"Ofrecer una respuesta adecuada a esta realidad es una obligación en el derecho interno y europeo, y en el derecho internacional", ha subrayado Legarreta, que ha recordado que después del fallecimiento en agosto de Abdoulaye Koulibaly, un joven guineano de 18 años que murió en las mismas circunstancias, se "intensificó" la información sobre la "peligrosidad del Bidasoa" en el centro de atención a personas migrantes de Irun.

Antes, el 22 de mayo, había aparecido flotando en el agua el cuerpo de Yaya Karamoko, de 29 años, y natural de Costa de Marfil.

El director de Migración y Asilo ha afirmado que "siempre queda el desasosiego cuando una persona pierde la vida por intentar alcanzar su sueño europeo" y que ante este drama de los que acaban muriendo "en el último escalón" de su difícil travesía, las instituciones vascas y las entidades sociales han creado en Euskadi "un sistema de respuesta ordenada y solidaria a los fenómenos migratorios", "incluso más allá de nuestros ámbitos competenciales", apostilla.

Mensajes políticos de denuncia

El alcalde socialista de Irun, José Antonio Santano ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que defiende que "no podemos acostumbrarnos" a estas muertes y reivindica otras políticas migratorias en Europa.

Una muerte más en nuestro río Bidasoa nos sobrecoge.



Es terrible y no podemos acostumbrarnos. Europa debe coger las riendas de la política migratoria y evitar que se repitan nuevas tragedias.



Toda mi solidaridad para la familia de la persona fallecida. — Jose Antonio Santano (@jasantano) November 20, 2021

"No son números, es otra persona con nombres y apellidos ahogada en el Bidasoa. Que hechos así ocurran aquí nos debería avergonzar. Y a las administraciones que no actúan para que no ocurran estas desgracias se les debería de caer la cara de vergüenza. Doluminak gertukoei" ha manifestado EH Bildu en su cuenta oficial de Twitter.

Elkarrekin Podemos-IU, por su parte, ha lamentado la muerte de otra personas migrante cen el río Bidasoa y ha reclamado vías de tránsito seguras y políticas europeas que estén a la altura "para evitar nuevas tragedias". "No podemos seguir así", ha señalado en un comunicado el delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de Irun, David Nuño, quien ha instado a las instituciones a que tomen medidas "para dar solución este drama que se ha cobrado ya demasiadas vidas".