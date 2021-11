Europa pide que se administre ya la dosis de refuerzo a mayores de 40 años, ancianos y vulnerables

El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha emitido un nuevo informe, que evalúa el riesgo de la población ante la evolución de la pandemia hasta el 31 de enero de 2022, donde pide a los países de la UE y del EEE que focalicen sus acciones en vacunar a los no vacunados; mantener las medidas de salud pública en vigor durante las vacaciones y, en la medida de lo posible, administrar ya la dosis de refuerzo a mayores de 40 años, ancianos y personas vulnerables.

Tras su publicación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que "está claro que debemos intensificar la vacunación para controlar la pandemia" y ha confiado en poder "convencer" a la población que aún se resiste a la inoculación.

New @ECDC_EU risk assessment is clear: we must step up vaccination to control the pandemic.°

We want to convince people to get vaccinated.°

Boosters should be available for adults, with priority for people over 40 and vulnerable people.°

And let's keep distance and masks!