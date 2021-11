26/11/2021 11:18 Sociedad ATENCIÓN PRIMARIA Arzuaga: "Quisiera ver a políticos y altos cargos en consulta para que comprueben cómo estamos trabajando" EITB MEDIA En plena sexta ola de la pandemia la doctora Mariaje Arzuaga considera que la Atención Primaria está agonizando, con el coronavirus absorbiendo todo y los pacientes sin atender haciendo fila. Agotada por el cansancio, pide más personal médico. Escuchar la página Escuchar la página

La Atención Primaria es la primera línea, la puerta de entrada al sistema sanitario. La sexta ola de la pandemia ha vuelto a poner de manifiesto las carencias de la Atención Primaria, y tras dos años de pandemia, los profesionales sanitarios están agotados y desbordados. Mariaje Arzuaga, doctora de Atención Primaria en Elgoibar ha explicado durante una entrevista al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia que la covid-19 ha acentuado el declive de los últimos años: "Las cosas han empeorado en los últimos años en la Atención Primaria y la pandemia ha sido la muerte". Ha explicado que tras dos años de pandemia los profesionales sanitarios están "agotados", las bajas "están aumentando" y no hay personal para sustituir a esas persona: "La gente no quiere trabajar en estas condiciones y, cuando hay bajas, tenemos que repartirnos a los pacientes".

A las actividades habituales de otoño ha habido que añadir las relacionadas con la covid-19: consultas telefónicas, vacunación y el trabajo de rastreo. Todo ello, sin aumentar el personal sanitario. "Todas estas tareas han aumentado la carga de trabajo", ha asegurado Arzuaga. "Y si un día no puedes estar con un paciente, le tienes que hacer el hueco en la agenda del día siguiente y la pelota va creciendo". Preguntada por el trabajo de los rastreadores ha dicho que ellos no tienen la culpa: "El problema no es de los rastreadores, el problema es que no hay gente". Ha subrayado que faltan profesionales de todo tipo y para concluir ha añadido que le gustaría ver a políticos y altos cargos en consulta para que comprueben de primera mano en qué condiciones trabajan.

Las enfermeras, también desbordadas

Maitena Larrañaga, del sindicato Satse, también ha realizado un diagnóstico preocupante: "Es otoño, estamos en plena campaña de la gripe, y la covid-19 es un gigante que se lo traga todo". Larrañaga dice estar "quemada, agotada física y mentalmente". Ha pedido a la ciudadanía empatía, confianza y paciencia: "Los ciudadanos creen que en los centros de salud no hacemos nada, pero es todo lo contrario porque sin gente estamos intentando llegar a todo".