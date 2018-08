Sociedad

Caso Anesvad

Rebajan la petición de pena para los exdirectores de Anesvad

13/03/2012

La fiscalía y la acusación particular han rebajado a 20 meses la petición de pena de prisión a los dos exdirectos, pero mantienen 8 años para el ex presidente Jose Luis Gamarra.

La fiscalía y la acusación particular han rebajado a 20 meses la petición de pena de prisión y han retirado el pago de la indemnización a los ex directores de Anesvad, pero han mantenido los 6 y 8 años de cárcel que han solicitado respectivamente para el ex presidente de la ONG, José Luis Gamarra, por haberse apropiado presuntamente de 7,5 millones de euros.



En el juicio que se sigue en la Audiencia de Bizkaia contra los tres directivos de Anesvad por haber sustraído supuestamente fondos que llegaban mediante donativos a esa ONG entre los años 1996 y 2006, tanto el Ministerio público como los abogados que representan a la ONG como perjudicada, han rebajado la pena para F.M.F. y J.M.S., directores financiero y general de la entidad.



Así, tras conocer un adelanto de los informes definitivos de las partes, los directores se enfrentan a una petición de 20 meses de cárcel y una multa de seis meses a razón de 12 euros al día, si bien se ha retirado para ellos la solicitud de responsabilidad civil en concepto de indemnización.



Los dos directores "se autoinculparon" de haber desviado cheques de Anesvad por unos 457.000 euros cada uno de ellos, cuando en 2006 comprobaron que se había iniciado la investigación policial y la inspección de Hacienda sobre las cuentas de la ONG.



El ex director general ha reintegrado a la entidad "la totalidad" de lo detraído y el que fuera director financiero, que aún debe alrededor de 64.000 euros, se ha comprometido mediante escritura notarial a ir devolviéndolo en plazos y con aval de terceras personas solventes, ya que en este momento sus condiciones económicas no le permiten afrontar ese pago, ha explicado la acusación.



Así, la Fiscalía y los abogados de Anesvad han considerado que ambos reconocieron el daño causado, lo cual debe ser tenido en cuenta como atenuante, pero han mantenido la acusación para el ex presidente a quién responsabilizan de haber causado un perjuicio material a la ONG de unos 7,5 millones de euros, de los que devolvió 4,3 millones y por tanto, tiene "pendiente" de resarcir a la ONG 3,2 millones, que le reclama la fiscal en su informe provisional.