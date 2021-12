03/12/2021 13:26 Sociedad Coronavirus La hostelería vizcaína, sobre el pasaporte covid: "Esta medida es mejor o menos mala que otras" EFE | EITB MEDIA El gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, dice que el sector está resignado aunque considera que debería "extenderse a otros ámbitos". Escuchar la página Escuchar la página

La hostelería acepta resignada la implantación en Euskadi del control de entrada a sus establecimientos mediante el pasaporte covid, al entender, en general, que es "mejor o menos mala" que otras medidas que pudieran llegar.

Así ha opinado el gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, ante la previsible entrada en vigor este sábado de la exigencia de pedirlo en restaurantes con capacidad para 50 comensales o más y en los locales de ocio nocturno, tras ser avalada esta medida por el Tribunal Supremo.

Sánchez ha reconocido, en declaraciones a EFE, que "medidas que suponen una nueva carga de trabajo o una molestia para algún cliente, son complicadas de implementar, pero el sector en general entiende que esta medida es mejor o menos mala que otras que pudieran llegar". "En la medida de que esto es así, habrá que tratar de cumplirla", ha agregado.

Sánchez, no obstante, se ha quejado de que sólo se vaya a exigir a la hostelería ya que, en su opinión, "debe extenderse a otros ámbitos de la actividad social y económica, porque no puede ser que sólo se exija en la hostelería como si nosotros fuésemos el problema".

Sánchez ha indicado que han recomendado a las personas asociadas el uso de una aplicación desarrollada por el servicio público de salud de Suiza para el control del certificado. "La hemos elegido porque entendemos que funciona bien y que es rápida, no porque sea algo oficial", ha explicado.

El gerente de los hosteleros vizcaínos ha precisado que el ocio nocturno "ya tiene un control de acceso a sus locales y será menos problemático para ellos implantar este control que para y los restaurantes, pues es algo que no tenían hasta ahora y lo tendrán que llevar a cabo".

"La sanción recae en la hostelería", critica

Respecto a los posibles problemas que puedan existir ante la hipotética negativa de los clientes a mostrar el certificado de estar vacunados, Sánchez ha indicado que la orden del Gobierno Vasco establece que "la responsabilidad del control de acceso al local es del hostelero".

"Si el hostelero no ejerce ese control, a quien le van a sancionar es a él. La norma no contempla sancionar al cliente que ha entrado sin pasar el control, sino a quien no lo ha ejercido, con lo cual la situación es muy complicada y seguramente será muy incómodo ejercerla porque a nadie le gusta tener que exigir algo que no quieren mostrarte y más cuando es tu cliente que viene a gastarse su dinero en tu local", ha añadido.

Los hosteleros vizcaínos han constatado la existencia de un goteo de cancelaciones en las reservas para este largo fin de semana, aunque no saben si por la entrada en vigor de este control o por otros motivos. "Evidentemente el bombardeo de noticias sobre la situación sanitaria y la nueva variante ha hecho que haya gente que ha cogido miedo y se lo piensa dos veces", ha reconocido Sánchez.