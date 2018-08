Sociedad

Desde que es presidente

Las salidas de tono de Sarkozy

I.G.

16/03/2012

Insultos, polémicas con periodistas, apariciones en estado ebrio... son algunos de los pasajes que ha tenido desde que participa en la vida pública el presidente de la República francesa.

Hace unas horas se conocía la noticia de que Nicolas Sarkozy ha sido grabado por una cámara llamando "imbécil" a un periodista durante un acto oficial. Pero ya las salidas de tono del presidente de Francia no asombran tanto al público, ya no cuenta con el "factor sorpresa".

Es ya de sobra conocida la poca paciencia que tiene Sarkozy con periodistas, ciudadanos contrarios a su ideología... en este caso, un periodista le ha preguntado sobre los enfrentamientos entre policías y trabajadores de la empresa siderúrgica Arcelor Mittal de Florange y él ha respondido con un "¿crees que me importa un comino lo que dices?, Qué esperas que diga?, ¡Qué bobo!", ha dicho.

Hace unos pocos días, en esta misma semana, el presidente apareció visiblemente irritado con la pregunta de otro periodista . Esta vez, le preguntaron sobre una posible financiación a su campaña por parte de Gadafi a lo que él, respondió: "Me molesta que sea usted la portavoz del hijo de Gadafi, francamente".





Zapatero, no muy inteligente

Otro de los pasajes del presidente de la República francesa ocurría en 2009, en marzo también, cuando se encontraba con los parlamentarios en el Elíseo. Allí, cuando después de comer estaban comiendo el postre, Sarkozy sacó pecho entonces para celebrar ante los presentes que Zapatero le había copiado el proyecto de reformar la televisión pública.

"Pueden decirse muchas cosas de Zapatero", dijo el socialista Henri Emmanuelli con solidario entusiasmo. "Puede que no sea muy inteligente", objeta Sarkozy. "Pero yo conozco a personas que eran muy inteligentes y que no han llegado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales".



Y es que el presidente tiene para todos, ese mismo año, arremetió contra los científicos franceses diciendo que publicaban muchos menos publicaciones de investigación que los ingleses, lo que generó malestar en la comunidad científica.





"Pobre imbécil"



Uno de los pasajes más conocidos ocurrió en el Salón de la Agricultura, en 2008. Sarkozy llegaba en un coche oficial al Salón de la Agricultura y tras ser recibido por el ministro de la Agricultura, Michel Barnier, y adentrarse en medio de la multitud mientras saluda con un "buenos días" a muchos asistentes al tiempo que les estrecha la mano sonriente.

Un hombre, sin embargo, le niega el saludo y le dice "no me toques, que me ensucias". Sarkozy replica: "lárgate, entonces, lárgate, pobre imbécil ", y continúa estrechando manos y saludando a las personas que encuentra a su paso.





Borracho con Putin



En junio 2007 (pocas semanas después de llegar a ser presidente) Nicolas Sarkozy afrontó su última rueda de prensa en la cumbre del G8. Tras estar reunido con Putin, al presidente francés se le ve que vacila, se apoya en el atril, gesticula de manera extraña y tiene la mirada achispada.





Episodio de su hijo



El pasado día 11 el hijo menor del presidente francés Nicolas Sarkozy, Louis, jugaba el jueves con dos amigos en el patio del Palacio del Elíseo, sede de la presidencia, a lanzar canicas, bolitas de papel y un tomate, que dieron contra una policía de guardia delante del palacio.

La agente de policía recibió, primero, un tomatazo y, luego, un canicazo en la mejilla.