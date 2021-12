13/12/2021 14:59 Sociedad INUNDACIONES Pedro Sánchez anuncia que esta semana declarará Navarra zona de desastre natural EITB MEDIA Las dificultades por las inundaciones persisten en la Comunidad Foral pese al lento descenso de los ríos. Tudela, por ejemplo, ha comenzado a reabrir zonas tras las inundaciones, aunque otras siguen cortadas. Escuchar la página Escuchar la página

El presidente de España, Pedro Sánchez, ha anunciado este mismo lunes que el Consejo de Ministros declarará esta semana a Navarra como zona de desastre natural por las inundaciones de los últimos días.

Ayer el Gobierno Navarra había anunciado su intención de pedir la declaración de zona de emergencia por las consecuencias de la crecida, que además de daños en infraestructuras ha costado la vida a dos personas en la Comunidad Foral.

A pesar de descender el caudal y nivel de los ríos persisten las dificultades en algunas de las localidades más afectadas. Según el Ejecutivo Foral, dos centros escolares, en Pamplona y San Adrián, no han podido abrir hoy sus puertas, mientras que la Escuela Oficial de Idiomas de Tudela ha recurrido a las clases on line, y los alumnos que residen en Cabanillas y Fustiñana no han podido desplazarse a sus centros educativos al estar inundadas las carreteras.

Desde primeras horas de este lunes el Ayuntamiento de Tudela ha reabierto al tráfico tanto el paseo de Pamplona como el puente sobre el río Ebro, que a las 08:00 horas presentaba un caudal de 2322 metros cúbicos por segundo, y que está teniendo un descenso lento.

En Mendavia, a esa misma hora, la altura del río Ebro había descendido 2,1 metros desde el máximo y ha pasado de la situación de preaviso a la de normalidad.

En cuanto al Ega, en Andosilla se medían esta mañana 2,4 metros de altura, casi la mitad que el sábado (2,2 metros menos) y 109 m3/s, valores correspondientes a la situación de normalidad.

Se mantiene en nivel de alerta el río Arakil en las estación de Urdiain, con tendencia descendente; el Larraun en Irurtzun (tendencia estable) y el Ebro tanto en Castejón como en Tudela, en ambos casos con tendencia decreciente.

Además, continúan las labores de limpieza y desescombro en San Adrián, donde buena parte de cuyo casco urbano quedó bajo el agua como consecuencia del desbordamiento del río Ega. Tanto el centro de salud como los centros escolares dañados por la inundación permanecen cerrados, al igual que algunas de las dependencias municipales.

El descenso de nivel y caudales hace que no llegue más agua a las zonas de llanura inundadas, a pesar de lo cual se mantendrán anegadas durante varios días, sobre todo en los lugares donde las motas de protección se vieron superadas por la avenida y ahora impiden el retorno del agua al cauce de los ríos.

En estos puntos es necesario esperar a que la evaporación y la filtración vayan reduciendo poco a poco el embalsamiento.

Esta circunstancia va a prolongar el corte del tráfico en Castejón de la carretera N-113, así como de los accesos a Ribaforada, Fustiñana y Cabanillas.

Tras la reapertura al tráfico esta mañana, en horario diurno y con limitación de velocidad, del túnel Almandoz en la N-121-A (Pamplona-Behovia), la N-113 es la única vía cerrada a causa del temporal en la red principal.

En la secundaria son una veintena los tramos cortados o con paso alternativo a causa de las nevadas, desprendimientos e inundaciones, por lo que se aconseja consultar el estado de la red viaria en la web de tráfico del Gobierno de Navarra.

El Gobierno de Navarra y los ayuntamientos llaman a la ciudadanía a comportarse de manera responsable y evitar comportamientos imprudentes que pudieran derivar en situaciones de riesgo, por ejemplo dirigiéndose a zonas agrícolas inundadas.

Convocan a los mas de 70 municipios afectados por el agua

La presidenta María Chivite ha anunciado que esta misma tarde el Gobierno de Navarra mantendrá una reunión con los más de 70 municipios afectados por las inundaciones.

Según ha dicho a los periodistas, se trata de coordinar, disponer de información de primera mano y hacer una primera valoración y si es posible plantear hoy mismo la petición de declaración de desastre natural, antigua zona catastrófica.

En principio eran 74 las localidades convocadas pero finalmente será alguna más y según ha adelantado la presidenta "los daños van a ser numerosos".

Según Chivite, que ha lamentado la "pérdida irreparable" de dos vidas humanas, son "miles y miles de hectáreas" las inundadas y por tanto habrá que ver cuándo se retira el agua y cuáles son las afecciones que deja, unos daños a los que ha sumado los que han sufrido domicilios particulares, algún colegio y centro de salud y residencias de ancianos.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha manifestado este lunes que se sumará a la petición de la presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, de que se declare zona de desastre natural y ha señalado que ahora hay una "enorme tarea por delante". "Tenemos que tomar buena nota y cada uno tiene que asumir sus responsabilidades", ha dicho.

Las personas afectadas por las inundaciones pueden llamar desde este lunes al teléfono de Consumo del Gobierno de Navarra (848427733) de 8:00 a 14:00 horas para asesorarse sobre cómo proceder con los daños sufridos en sus bienes.

Por ejemplo, numerosas huertas de la Ribera han quedado bajo el agua, echando a perder casi la totalidad de los cultivos de brócoli o coliflor.

Navarra ha sufrido las peores inundaciones de las últimas décadas en Navarra. Además de los daños materiales, el temporal ha causado dos muertes, la de un hombre de Elizondo en el río Bidasoa, y la mujer atrapada por un desprendimiento en Sunbilla.

Veinte personas evacuadas de sus viviendas en el Casco Antiguo de Tudela

Tudela trata de recuperar la normalidad después de la riada que ha obligado a evacuar a veinte personas de sus viviendas del Casco Antiguo para realojarlas en un hotel de la ciudad.

De la veintena de calles que fueron anegadas por el agua, este lunes solo Verjas, Huerto del Rey, Miguel Servet y parte de San Julián seguían inundadas por la crecida del Ebro.

También continúa anegado por el agua el aparcamiento de tierra ubicado junto a las instalaciones deportivas de Ribotas y el paseo del Prado.

El nivel del río sigue bajando y a las 13:00 horas el sistema de medición instantánea de la Confederación Hidrográfica del Ebro registraba 2.142 metros cúbicos por segundo, prácticamente 800 metros cúbicos por segundo menos que ayer a las dos de la tarde, cuando alcanzó su pico máximo.

Tras abrirse al tráfico a primera hora de la mañana de hoy el puente del Ebro, la Policía Local ha comunicado que la circulación quedaba restablecida completamente también en el Paseo de Pamplona tras haber concluido las labores de limpieza.

En este lugar, como en otros, comerciantes y vecinos se afanaban en limpiar establecimientos y garajes para recuperar el ritmo normal der vida, mientras los peritos de los seguros han comenzado a realizar las primeras visitas a las zonas afectadas del Casco Antiguo para comprobar los daños que ha ocasionado esta avenida extraordinaria del río Ebro.

Todos los vecinos afectados han coincidido en señalar que no han visto una riada de tal magnitud, llegando el agua a superar el metro y medio de altura en algunas zonas del Casco Antiguo.

Por último, se han abierto a la circulación de vehículos y al tránsito peatonal tanto el Paseo del Cristo como las calles Verjas, Portal y Fosal.