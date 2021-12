29/12/2021 16:20 Sociedad Coronavirus Sanidad y comunidades acuerdan reducir el aislamiento de los positivos a siete días O.P. | Eitb Media La Comisión de Salud Pública ha tomado la decisión "por unanimidad" y afecta también a las personas no vacunadas que hayan sido contacto estrecho de una persona positiva. Escuchar la página Escuchar la página

Una menor mira por la ventana durante el confinamiento. EFE

La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha acordado "por unanimidad" reducir la cuarentena de todos los positivos por covid-19 a siete días, frente a los diez actualmente fijados.

Según han informado fuentes sanitarias, igualmente los no vacunados que han sido contactos estrechos de un positivo también verán reducido su período de aislamiento hasta los siete días, en comparación con diez hasta ahora. En este colectivo estaría, entre otros, los niños y las niñas menores de 12 años que aún no han recibido la vacuna. La norma ya establecía que los vacunados que eran contacto estrecho no tenían que hacer cuarentena.

La decisión será ratificada por el Consejo Interterritorial de Sanidad esta tarde.