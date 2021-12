31/12/2021 07:15 Sociedad Coronavirus El TSJPV decide hoy si suspende las restricciones I. G. | EITB MEDIA El Gobierno Vasco ha formalizado este viernes por la mañana ante el TSJPV su escrito, de respuesta al recurso presentado por la hostelería, en el que reclama que se mantengan las nuevas restricciones. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Representantes de las asociaciones de hostelería. Imagen: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) decidirá hoy, viernes, si suspende o no las nuevas restricciones decretadas por el Gobierno Vasco y que entraron en vigor este miércoles, aunque ha precisado que "parece razonable" que se intente reducir los contactos sociales.

Ayer, jueves, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazó las medidas cautelarísimas solicitadas por la hostelería vasca para que suspendiera de urgencia las nuevas restricciones para frenar la transmisión de la covid-19 sin dar audiencia al Gobierno Vasco.

El TSJPV analizará hoy los argumentos del Gobierno Vasco antes de decidir si se mantienen o suspenden sus medidas, aunque ha adelantado que "parece razonable" que se intente reducir las ocasiones y el tiempo de contacto entre la población, "dada la gran cantidad de positivos que parecen surgir día a día".

El Gobierno Vasco ha formalizado este viernes por la mañana ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV su escrito, de respuesta al recurso presentado por la hostelería, en el que reclama que se mantengan las nuevas restricciones que ha decretado en Euskadi para hacer frente al exponencial crecimiento de contagios por covid-19, potenciada por la variante Ómicron, para garantizar la salud pública.

Las asociaciones de hostelería de Euskadi han impugnado las nuevas restricciones de aforo y horarios decretadas por el Gobierno Vasco, solicitando medidas cautelares.

El responsable de la asociación vizcaína, Héctor Sánchez, compareció ante los medios en Vitoria-Gasteiz tras reunirse con el Gobierno Vasco para analizar posibles nuevas ayudas al sector que compensen las nuevas restricciones. Este avisó de que son dos vías paralelas: las posibles nuevas ayudas no impiden el recurso presentado.

Los argumentos del recurso reflejan su disconformidad con que las medidas se centren en la hostelería, "cuando no se actúa en otros ámbitos", al considerar que "no es la solución a la situación sanitaria" y que la afección que tendrán en los negocios "no es proporcional al beneficio de las medidas".

Las medidas dispuestas por el Gobierno Vasco y que han recurrido los hosteleros incluyen el cierre a la 01:00 -lo que obliga a suspender los cotillones-, menos aforos y prohibición de consumir en barra.