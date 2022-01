02/01/2022 19:36 Sociedad navidad Las cabalgatas de los Reyes Magos de 2022 se adecuarán a la realidad de la pandemia i.l.k. | eitb media Las capitales de Euskadi se preparan para recibir a Sus Majestades de acuerdo con las medidas sanitarias vigentes. Escuchar la página Escuchar la página

Con la víspera del día de Reyes a la vuelta de la esquina, las capitales de Euskadi se están preparando para disfrutar con seguridad de estas últimas jornadas navideñas.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, aclaraba el pasado martes que las nuevas medidas para frenar el avance de la covid-19 no afectarían a las cabalgatas de los Reyes Magos. Advirtió de que los responsables municipales conocen si su municipio está en una situación de riesgo o no, para decidir "qué es lo que pueden o no hacer".

El Ayuntamiento de Bilbao ofrecerá, como ya lo hiciera en Nochebuena, un espectáculo navideño en el Bilbao Arena, 'La noche mágica', que sustituirá por segundo año consecutivo a la tradicional cabalgata. La función musical se ofrecerá en cuatro pases (a las 11:00, 13:00, 17:00 y 19:00 horas). Además, en esta ocasión, el aforo será de un total de 6000 personas, 4000 más que las pasadas Navidades. De este modo, por cada pase, podrán entrar hasta 1500 personas.

Por su parte, Vitoria-Gasteiz ha cambiado el recorrido de la cabalgata del 5 de enero, imitando la decisión tomada en respecto a la kalejira de Olentzero. El paseo de los Reyes Magos arrancará a las 19:00 horas en la calle Los Herrán, en el cruce con Jesús Guridi, y discurrirá por Reyes Católicos, Simón de Anda, Basoa y la Avenida de Gasteiz, para terminar junto al Palacio de Justicia.

El Consistorio ha destacado que el nuevo recorrido tendrá 700 metros más que el trazado tradicional, que facilitarán "el cumplimiento de las medidas de seguridad, en lo referente a guardar distancias y evitar aglomeraciones de personas".

En lo que a la capital guipuzcoana respecta, no se ha conocido nueva información sobre la celebración de la cabalgata aunque, de acuerdo con las últimas declaraciones del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, se prevé que tenga lugar un desfile. El pasado 24 de diciembre optó también por ampliar el recorrido de Olentzero y Mari Domingi.