06/01/2022 12:30 Sociedad LOTERÍA El segundo premio de la Lotería del Niño reparte suerte en toda Hego Euskal Herria EITB MEDIA Se trata del número 44469. Gipuzkoa es donde en más localidades se ha vendido: San Sebastián, Irun, Arrasate y Azkoitia. El segundo premio también ha caído en Vitoria-Gasteiz, Durango (Bizkaia) y San Adrián (Navarra).

El primer premio de la Lotería del Niño ha pasado de largo por Hego Euskal Herria, aunque en varias localidades vascas se han vendido décimos agraciados con el muy repartido segundo premio, el 44469. Los números premiados se pueden consultar en eitb.eus.

En la Comunidad Autónoma Vasca este segungo premio ha dejado en total 525 000 euros. Gipuzkoa es donde en más localidades se ha vendido: San Sebastián, Irun, Arrasate y Azkoitia, todos ellos adquiridos en terminales, lo que suma un total de 375 000 euros.

La propietaria de la librería "Los Encantos" de Irun, Lara Blasco, que ha vendido parte del segundo premio del Sorteo del Niño, ha señalado que todavía no saben el dinero que han repartido porque no les ha llegado la confirmación de la cifra por parte de la delegación de Loterías.

Blasco ha afirmado que están muy contentos porque se "necesitaba dar buenas noticias" y lo han "vuelto a hacer", ya que no es la primera vez que han vendido un premio importante de la lotería. En concreto, en los sorteos de Navidad de los años 2015 y 2019 repartieron parte del quinto premio. "Ahora nos hemos estrenado con el Niño", ha añadido.

El segundo premio también ha caído en Durango (Bizkaia). El kiosco de prensa y revistas Ikerfer, ubicado en la calle Ermodo de Durango, ha distribuido un boleto del 44469, que ha sido vendido por terminal, por lo que ha repartido 75 000 euros. Fernando Revuelta, que regenta el kiosco, ha manifestado su satisfacción porque llevan "una racha bonita de premios en poco tiempo". En concreto, hace dos años dieron un premio del Euromillón y este verano el primer premio de la Lotería del jueves.

La administración de lotería número 22 del centro comercial E.Leclerc de Vitoria-Gasteiz también ha repartido suerte en la capital alavesa, al vender parte del segundo premio. Miriam Sarasua Díaz, propietaria de la Administración, ha afirmado que no es la primera vez que reparte suerte y, en nueve años, han sido varios los que han repartido entre el Euromillón, dos gordos de la Lotería, un segundo premio, un especial de la Cruz Roja, entre otros, además de alguno de Navidad.

"Cuando lo he visto, me ha dado al ojo que podía ser, porque es un número particular y me sonaba haber tenido números empezando por varios cuatros. Además, el 69 es una de las terminaciones más vendidas", ha añadido.

En Navarra, por su parte, un estanco de San Adrián ha vendido un décimo del número 44469, lo que deja 75 000 euros en esta localidad donde el pasado año ya cayó parte del segundo premio y se repartieron cerca de 21 millones de euros.

El agraciado es un vecino de la localidad, cliente habitual del establecimiento, que se ha puesto en contacto con las vendedoras nada más conocer su suerte, que no es la primera vez que le favorece en este sorteo ya que fue uno de los agraciados el pasado año.

El Gordo, íntegramente en La Rioja

El gordo de la lotería de 'El Niño' se ha quedado íntegramente en Logroño, en concreto, en la administración seis de la capital riojana, situada en Muro del Carmen de Logroño. Corresponde al número 41665. El gordo supone dos millones de euros a la serie.

En cuanto al tercer premio del sorteo extraordinario de la lotería de El Niño, dotado con 250 000 euros por serie (25 000 euros al décimo), ha recaído en el número 19467. Este premio tampoco ha repartido dinero en Hego Euskal Herria.

Por segundo año consecutivo en San Adrián les ha correspondido parte del segundo premio. En San Sebastián y Azkoitia, cabe señalar que el año pasado les tocó parte del tercer premio.

Sin embargo, Bilbao es la capital más afortunada, ya que ha recibido el primer premio en 18 ocasiones. San Sebastián, el Gordo del Niño ha caído en 7 ocasiones, mientras que en Álava, tan solo una vez, en Vitoria-Gasteiz.