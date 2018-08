James Cameron desciende al lugar más profundo del océano

Sociedad

26/03/2012

El cineasta se ha convertido en la primera persona que ha descendido en solitario a la fosa de las Marianas, en el Pacífico.

El cineasta estadounidense James Cameron ha completado con éxito su expedición a la fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano, y de esta manera se ha convertido en la primera persona que ha descendido en solitario a ese lugar, según ha informado National Geographic en su página web.

Cameron, de 57 años, ha realizado su descenso en un minisubmarino fabricado por su equipo de ingenieros en colaboración con National Geographic, bautizado como 'Deepsea Challenger', y ha tocado fondo un poco antes de esta medianoche, hora de Euskadi.

National Geographic estuvo informando a través de Twitter del viaje y del momento en que Cameron tocó fondo.

La expedición tiene fines científicos y llevaba preparándola más de ocho años. La fosa de las Marianas, a casi 11.000 metros de profundidad, está situada en el entorno de la isla de Guam, en el sur del Pacífico.

Hasta la fecha, únicamente había logrado tocar fondo en las Marianas el batiscafo Trieste, en 1960, pilotado por el teniente de la Marina estadounidense Don Walsh y el explorador suizo Jacques Piccard.

Se estima que hay más de 750.000 especies marinas que no han sido formalmente catalogadas por la ciencia, tres veces más que las que se conocen.

El interés de Cameron por los fondos marinos le llevó a realizar películas como "The Abyss" (1989), en la que un grupo de científicos encontraban vida extraterrestre en las profundidades del océano, así como a buscar los restos del Titanic ("Last Mysteries of The Titanic", 2005).

Para la secuela de "Avatar", el director tiene previsto que la historia se desarrolle bajo la superficie del mar.