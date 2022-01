17/01/2022 10:07 Sociedad Psicología "Si la tristeza nos toca el timbre, es hora de abrir la puerta" EITB Media El Blue Monday, el tercer lunes del enero, se conoce como el día más triste del año. Hablamos con la psicóloga Karmele Gurrutxaga para entender la tristeza y cómo sobrellevarla. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Luz al final del túnel. Foto: Pixabay Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

A medida que se acerca el tercer lunes del enero, no falta el comentario de que será el día más triste del año. El Blue Monday no deja indiferente a nadie; en campañas de publicidad, en noticias, en el boca a boca, y cómo no, en las redes sociales. Nadie parece librarse: este lunes se nos hace cuesta arriba.

En vez de las consecuencias, el foco se debería poner en las oportunidades que ofrece tal día, según la psicóloga Karmele Gurrutxaga: "Si hace que nos sintamos más tristes, veamos qué se esconde detrás. Esa es mi invitación". Y es que a costa de pensar que es el día más triste, cabe la posibilidad de que las emociones "se enreden" en vez de encaminarlas.

El que acuñó el término Blue Monday, el psicólogo Cliff Arnall, lista ciertos factores para decidir que el tercer lunes es el más azul: el tiempo, la vuelta de las Navidades, los gastos de las fiestas navideñas, la falta de motivación, entre otros. Gurrutxaga comenta que aquellos factores pueden afectar, aunque sea en un modo "particular". Es necesario mirar desde una perspectiva más humana, en vez de desde las gafas de un investigador. Estas últimas Navidades no han sido como siempre; no se han podido celebrar como siempre, el ambiente, las reuniones… "Creo que esto último sí ha producido olas de tristeza. Por encima de todo somos seres sociales", ha añadido.

No solo las últimas semanas. Debemos mirar más allá para percatarse de la fatiga emocional, la cual se ha alargado tanto como la pandemia. "Tenemos que cruzar un túnel. Parece que, aunque sea lejos, algunas veces vemos la luz al final. Y, de repente, nos preguntamos: '¿Otro apagón? ¿Estaremos dando pasos hacia atrás?'", comenta Gurrutxaga.

"¿Qué siento? ¿Qué me quiere decir? ¿Soy capaz de algo? Tenemos que ayudar al paciente a entender todo aquello"

También recomienda pararse a observar la situación personal de cada persona: ¿esa tristeza se va como viene, o se queda dentro? Gurrutxaga recalca que hay que enfrentarse: "Si la tristeza nos toca el timbre, es hora de abrir la puerta. Que realmente nos sirva de algo tanto la tristeza, el enfado o cualquier emoción".

Así, distingue entre dos tristezas: la circunstancial, la que se va como viene, y una tristeza más profunda, entendida como desorden emocional. En el primer caso, señala que es importante que cada uno sepa "ponerse límites" con el fin de evitar prácticas perjudiciales. Tanto entender como tener aquella capacidad.

Por otro lado, cuando la tristeza está más arraigada, dice que "es el momento de hacer algo". Hay situaciones que se pueden aliviar con tratamiento (aquellas con carácter orgánico: alteraciones hormonales, entre otras). Sin embargo, pone el foco en sucesos traumáticos: "Piden una elaboración, ayuda profesional, que las escuchen, que compartan". En casos más graves donde alguien siente que no puede hacer nada, es entonces donde necesita ayuda. "¿Qué siento? ¿Qué me quiere decir? ¿Soy capaz de algo? Tenemos que ayudar al paciente a entender todo aquello".

¿Cuál es el origen del Blue Monday?

Hay que remontarse al 2005 para entender su origen. Entonces, Cliff Arnall ideó una fórmula para intentar calcular cual sería el día más triste. No obstante, contó con la ayuda de Sky Travel, una agencia de viajes estadounidense. Con la excusa de llevar a cabo una campaña de marketing, tintaron de azul para siempre el tercer lunes del año.

Esta campaña se basa solamente en una fórmula matemática. Así se calculó el día más triste: haciendo un popurrí de operaciones que ni tienen relación ni unidades comunes: el tiempo, deudas, el sueldo mensual, el tiempo transcurrido desde Navidad, tiempo donde se desiste de los propósitos de año nuevo, la motivación...