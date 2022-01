18/01/2022 12:19 Sociedad Coronavirus Sagardui: "Comenzamos a ver un cambio de tendencia en la situación epidemiológica" Eider Garaikoetxea O. | EITB Media La consejera de Salud explica que la incidencia lleva una semana a la baja y que han observado "un cambio en el ámbito hospitalario". No obstante, pide "prudencia". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Sagardui, en la comparecencia de hoy. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha admitido hoy que en Euskadi se ha comenzado a vislumbrar "un cambio de tendencia en la situación epidemiológica", y ha citado para ello la tendencia a la baja de la incidencia acumulada en 14 días —está en descenso desde el pasado 11 de enero, y se sitúa en 5933 casos por 100 000 habitantes— y "el cambio" en la presión hospitalaria —717 personas en planta y 131 en las UCI —.

Sagardui ha comparecido en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno, junto con el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria.

No obstante, la titular de Salud ha insistido "en tomar este cambio de tendencia con prudencia", y ha hecho un llamamiento a "esperar a ver cómo evoluciona la pandemia".

En cuanto a los datos de este lunes, se han detectado 5502 nuevos positivos tras realizar 15 365 pruebas diagnósticas, y la incidencia acumulada ha bajado hasta los 5933 casos por 100 000 habitantes. Sagardui ha destacado que son datos "todavía muy altos" pero que sí se observa "una bajada lenta" en la evolución epidemiológica.

En torno a los hospitales, la consejera ha revelado que actualmente hay 717 personas ingresadas en planta y 131 en las UCI, respectivamente, 75 y 8 menos que hace una semana. Ha asegurado que en los últimos dos días se ha observado una bajada en los nuevos ingresos, que rondan los 70, aunque ha advertido de que sigue siendo un dato muy alto" y que Osakidetza mantiene el escenario 3 de 5 en el plan de contingencia.

Sagardui ha señalado que esta variación de tendencia "coincide con tres factores principales: la disminución de las interacciones sociales tras el periodo navideño, que han pasado dos semanas tras el refuerzo en prevención de las últimas medidas adoptadas, y la adaptación de protocolos y medidas organizativas para centrar la acción en quienes más lo necesitan".

"No hay limitación de pruebas"

A preguntas de periodistas por el cambio de protocolo y su consiguiente efecto en el número de pruebas realizadas y recuento oficial de positivos, Sagardui ha precisado que la media de test realizados en los últimos 10 días es de 22 000, y "no puede decirse que son pocas". En ese sentido, ha subrayado que "quien requiera una prueba diagnostica, no va a tener dificultades, no hay limitación de pruebas en Osakidetza".