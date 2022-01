20/01/2022 10:24 Sociedad 'Egun on Euskadi' Erkoreka: "Será el LABI técnico quien decida si se relajan las medidas o no, dependiendo de la evolución" L.Z. | EITB MEDIA "La decisión de seguir o no con las mismas medidas a partir del 28 de enero la tomará el LABI técnico, y para ello tendrán en cuenta la situación epidemiológica de los próximos días", ha dicho el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco. Escuchar la página Escuchar la página

Josu Erkoreka, primer vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, ha sido entrevistado este jueves en el programa 'Egun On Euskadi' de ETB1, donde ha dejado claro que será el LABI técnico quien decida si agilizar o no las medidas para hacer frente a la covid-19 que de momento estarán en vigor hasta el próximo 28 de enero. "A la hora de tomar una decisión, tendrán en cuenta la evolución de la pandemia", ha subrayado.

También ha respondido a las declaraciones que la ministra de Sanidad Carolina Darias hizo ayer sobre los test de antígenos. "La ley dice que cualquier persona que esté contagiada deberá comunicárselo a la sanidad pública. Aún así, habrá gente que ha optado por el autoconfinamiento, y que no han notificado su caso", ha señalado.

Las multas que devolverá el Gobierno Vasco

Erkoreka ha admitido que la Justicia no ha ayudado al anular las multas que la Ertzaintza y la Policía Municipal pusieron durante el primer y segundo estado de alarma. "A la Ertzaintza se le pidió que se comprometiera a controlar que la ciudadanía cumplía las medidas, y ahora ha perdido autoridad con esta decisión", ha precisado.

En ese sentido, ha recordado que todos aquellos que pagaron una multa recibirán una notificación en casa. La Administración se encargará de devolver el dinero a todas las personas que muestren interés en ello. Tendrán que rellenar un formulario".

Enfrentamientos en el partido de la Real Sociedad

"Los enfrentamientos que tuvieron lugar ayer antes del partido que enfrentó a la Real Sociedad y al Atletico de Madrid fueron vergonzosos. Se hizo un recibimiento horroroso a los visitantes, con insultos y agresiones físicas", ha destacado.

Preguntado sobre si el Gobierno Vasco abrirá una investigación, ha subrayado que siempre se suelen investigar ese tipo de situaciones, "aunque es muy difícil aclarar algo y definir responsabilidades".

Por otro lado, respondiendo a Laura Garrido, se ha mostrado tajante al aclarar que la Ertzaintza siempre ha tenido el apoyo de su consejería y también el suyo personal: "Siempre he respondido ante cualquier ataque y en cuanto a los recursos que tienen los agentes, solemos ir actualizándolos año por año. Por ejemplo, el próximo paso será que los ertzainas lleven cámara, un paso más para que haya transparencia y pruebas".

Sobre la tensión entre la Ertzaintza y la ciudadanía, Erkoreka cree que la situación no tiene nada que ver con la de hace 10-15 años: "Eso no quiere decir que no haya enfrentamientos, pero es verdad que se están digitalizando. Por tanto, los retos en seguridad tendrán que tomar nuevos caminos".

La Ertzaintza cumple 40 años

La digitalización también ha llegado a las fuerzas de seguridad, "ya que las siguientes generaciones serán digitales. "De todas maneras, la Ertzaintza también tiene otros objetivos, tales como euskaldunizarse y ampliar la presencia de mujeres en su plantilla.

Respecto a ese segundo punto, ha destacado, a la última convocatoria se presentaron más mujeres que nunca (el 31 %).