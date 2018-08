Sociedad

Huelga general

Minuto a Minuto | Así hemos seguido la huelga general del 29-M

M.B.

Bilbao

29/03/2012

Paro masivo en la industria, en el transporte y en educación. El Gobierno Vasco estima que ha sido de un 71% en el sector público y un 60% en el privado. Los sindicatos dicen que ha sido casi total.

15:50 Bilbao. Finalizamos la cobertura del minuto a minuto de la huelga general contra la reforma laboral.



15:02 Gran repercusión. Euskadi, Galicia, Navarra y Asturias, regiones donde mayor ha sido la huelga

15:00 El Gobierno Vasco ha cifrado en el 71,9% el seguimiento de la huelga por parte de sus empleados públicos.



14:36 Araba. SEA cifra en un 66 % el apoyo a la huelga, que costará al territorio 30 millones.

14:00 Bilbao. Confebask afirma que el seguimiento es "inferior al esperado", un 60% en Industria y "muy escaso" en Servicios.

13:50 Madrid: La ministra de Trabajo subraya la normalidad y la tranqulidad de la jornada de huelga con un seguimiento del paro menor que en 2010.



13:40 Uno de los heridos de Vitoria-Gasteiz se encuentra grave en la UCI con un traumatismo.



13:38 Bizkaia. El paro en Bizkaia ha sido desigual, con el 85% del comercio afectado.

13:34 Madrid. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha afirmado hoy que la jornada de huelga general se puede definir por su "normalidad y tranquilidad", y no ha aportado cifras de seguimiento porque considera que es demasiado pronto hacer una valoración.



13:03 Bilbao. Primeros datos: El Gobierno Vasco cifra el seguimiento de la huelga en el 71% en el sector público y en el 60% en el sector privado.



13:00 CAV y Navarra. Parte de incidentes: Ocho personas han sido detenidas, otras diez imputadas y dos ertzainas han resultado heridos, además de un manifestante y una ciudadana, en los distintos incidentes que se han registrado durante la mañana, con motivo de la huelga general. El viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco, Miguel Buen, dice que hay "grupos organizados" que están aprovechando para provocar "alteraciones del orden graves". En Navarra ha habido trece detenidos y cuatro policías con lesiones.

12:58 Madrid. Toxo y Méndez califican de "muy amplia" la participación en la huelga.



12:42 Euskadi. Adegi cifra en el 60% el seguimiento de la huelga en Gipuzkoa.



12:39 Euskadi. Imputada una persona por desórdenes públicos en el transcurso de incidentes registrados en Errenteria.



12:27 Bilbao. Dos ertzainas que custodiaban los Juzgados de Bilbao heridos por piedras, tras arrojarles botes de humo.



12:09 Madrid. El Gobierno dice que el impacto de la huelga general es "claramente inferior" al de 2010.



12:02 Bilbao. Hemos hecho una selección de fotografías con las que nos han ido llegando a lo largo de la mañana. Aquí las tienes: Galería de fotos Huelga General 29M Euskadi



12:00 CAV y Navarra. Arrancan las manifestaciones convocadas por UGT y CCOO en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián. ELA, LAB, ESK, ESTEE-EILAS, EHNE, Hiru y CGTE se manifiestan a estas horas por Vitoria-Gasteiz e Iruña/Pamplona.



12:00 Euskadi. López dice que los gobiernos no hacen paro pero defiende el derecho de sus representantes a rechazar la reforma.



11:50 Bilbao. Agreden al dueño de un bar en Bilbao tras negarse a cerrar el establecimiento al paso de los piquetes

11:20 Bilbao. Hemos publicado un vídeo que recoge algunas de las imágenes de las primeras horas de la Huelga General. Si quieres verlo aquí lo tienes: Vídeo Huelga General 29M Euskadi



11:12. Vitoria-Gasteiz. Varias decenas de personas lanzan petardos y objetos punzantes contra el Parlamento vasco

11:05 Madrid. Los sindicatos cifran en 85 % la participación en la huelga a las 9.00 horas





11:00 Euskadi. Baile de cifras: Sanidad afirma que el seguimiento es del 33,5% en Bizkaia y del 42% en Gipuzkoa; los sindicatos dicen que ha sido del 75%.



10:50 Vitoria-Gasteiz. Los seis parlamentarios de Aralar, Eusko Alkartasuna y Ezker Anitza-IU han secundado la huelga general y no han tomado parte en el pleno de hoy. También han seguido el paro los trabajadores de estos grupos. Los socialistas ocupan con normalidad sus escaños, pero los dejarán de forma temporal a las once y media para participar en la manifestación convocada por las centrales sindicales CCOO y UGT. La única excepción entre los representantes del PSE será el lehendakari y parlamentario Patxi López, que permanecerá en su asiento del hemiciclo y no acudirá a la marcha.



10:46 Madrid. El PP dice que su trabajo es seguir con las reformas para crear empleo.



10:45 Bilbao. El comité del aeropuerto de Loiu denuncia que se incumplen servicios mínimos, "poniendo en riesgo la seguridad".



10:35 Navarra. Ningún detenido en los incidentes aislados registrados en Navarra.



10:30 Bilbao. La Ertzaintza custodia el acceso de algunos trabajadores a El Corte Inglés en Bilbao.



10:02 Madrid. Interior afirma que hay 58 detenidos y 9 heridos leves, cuatro de los detenidos en Euskadi.

09:37 Vitoria-Gasteiz. Detenidos tres piquetes en Vitoria -Gasteiz por desordenes y atentado a la autoridad tras acceder a la universidad.



09:23 Euskadi. Mercedes supera el 90 % de paro y Michelin entre el 65 y el 70 en Euskadi.

09:13 Euskadi. Casado (UGT) califica de "gran éxito" el inicio de la huelga en Euskadi.

09:05 Euskadi. ELA y LAB han asegurado que con los primeros que se está alcanzando un nivel de seguimiento de la huelga general contra la reforma laboral "muy generalizado desde primeras horas de la mañana".

09:00 Bilbao. Piquetes tratan de impedir la salida de autobuses de la estación de Bilbao.

08:47 Vitoria-Gasteiz. Un detenido, el único durante una noche sin incidentes graves.

08:46 Madrid. El Gobierno dice que el transporte funciona como "un día laborable más".

08:31 Colocan un artefacto pirotécnico en los bajos de un autobús en Lanestosa

06:48 Berango. Arrojan "cócteles-molotov" contra una subestación de Iberdrola en Berango. La Ertzaintza ha explicado que se ha tratado en principio de un acto aislado sin relación con la actividad de los piquetes.

06:32 Pamplona/Iruña. Los trabajadores de Volkswagen y los de empresas proveedoras secundan la huelga.



06:12 Madrid. El Gobierno informa de que la jornada transcurre con "normalidad".



06:05 Aeropuertos operan con normalidad y programados casi 3.500 vuelos, según AENA.

03:00 Madrid. Una mujer miembro de un piquete herida por arma blanca en Torrelavega.

02:00 Madrid. CCOO y UGT aseguran que el paro es "total" en las grandes fábricas del metal.



00:24 Euskadi inicia la noche de huelga con tranquilidad y sin incidentes.

00:20 Madrid. CCOO y UGT aseguran que el paro es "total" en las grandes fábricas del metal.

00:00. Comienza la huelga general contra la reforma laboral, la octava de la democracia y la sexta de veinticuatro horas, con el despliegue de piquetes en puntos clave y sin incidentes de relevancia.





Así son los servicios mínimos de la huelga general del 29-M.