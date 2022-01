23/01/2022 09:56 Sociedad ENTREVISTA Joseba Atxutegi: "La Atención Primaria requiere una reflexión y un cambio integral para mejorar el servicio" EITB MEDIA El portavoz del Colegio de Médicos de Bizkaia ha dicho en "Goiz Kronika" de Euskadi Irratia que es el momento de pasar "de las palabras a los hechos". A pesar del "esfuerzo" por "atender de la mejor manera posible" a los pacientes en Atención Primaria, asegura que "no tienen tiempo". Escuchar la página Escuchar la página

Donostia, Bilbao y Vitoria-Gasteiz acogen hoy una jornada de protestas por la sanidad pública. A la convocatoria realizada por los sindicatos Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT para denunciar la situación de "colapso y sobrecarga" en Osakidetza, se ha sumado, entre otros, el Colegio de Médicos de Bizkaia que reclama "más recursos" ante "una situación insostenible".

Entrevistado en "Goiz Kronika" de Euskadi Irratia, Joseba Atxuegi, el vicepresidente del Colegio de Médicos de Bizkaia " ha afirmado que "la situación de la Atención Primaria es muy mala" y que la pandemia no ha hecho más que "agravar un déficit previo". "No podemos hacer más", ha insistido Atxutegi, decepcionado. De hecho, "durante muchos años, en Atención Primaria hemos escuchado muchas palabras bonitas, diciendo que somos importantes, pero no hemos visto que esas palabras hayan supuesto ningún cambio o mejora".

En este sentido, ha asegurado que a pesar del "esfuerzo" por "atender de la mejor manera posible" a los pacientes en Atención Primaria, "no tienen tiempo". Así, ha considerado imprescindible una "reflexión de cara al futuro" para mejorar la Atención Primaria. "Si se satura la Atención Primaria, también se llenarán las puertas de Urgencias", ha matizado.

Las manifestaciones de hoy partirá a las 12:00 horas en Bilbao (Sagrado Corazón), Donostia (Boulevard) y Vitoria-Gasteiz (Plaza de la Virgen Blanca).