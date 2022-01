28/01/2022 20:14 Sociedad Derechos lingüísticos El conocimiento del euskera no puntuará como mérito en la zona no vascófona de Navarra en ningún caso EiTB Media Tras más de dos años y medio de legislatura, en Mesa General el consejero de Interior y Función Pública, Javier Remírez, "ha presentado el borrador del decreto del uso del euskera en la Administración". Escuchar la página Escuchar la página

El Gobierno de Navarra ha desbloqueado el decreto de acceso a la función pública y ha confirmado que el conocimiento del euskera no puntuará como mérito en la zona no vascófona.

Tras más de dos años y medio de legislatura, en Mesa General celebrada este viernes entre el Gobierno de Navarra y sindicatos, el consejero de Interior y Función Pública, Javier Remírez, "ha presentado el borrador del decreto del uso del euskera en la Administración".

El euskera se valorará como mérito en la zona vascófona y en la zona mixta, en determinados puestos, según el grado de atención a la ciudadanía, entre ellos, los del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, la mayoría situadas en Pamplona y su comarca.

En la zona no vascófona el conocimiento del euskera no puntuará en ningún caso. Los sindicatos LAB y ELA critican un decreto que, dicen "llega tarde y no garantiza los derechos de la ciudadanía".

Los sindicatos tienen 15 días para presentar alegaciones a un decreto, que según el consejero Javier Remírez "conjuga derechos con la realidad sociolingüística y la igualdad de oportunidades", que espera aprobar en cuatro o seis meses.

El decreto del euskera que ha generado tensiones dentro del Gobierno, ya que Geroa Bai quería que el euskera se valorara también en la Ribera, pero el PSN no ha cedido y finalmente se ha impuesto su criterio.

El sindicato ELA denuncia que "menosprecia al euskera". Según ha manifestado el sindicato en una nota, a tenor de la literalidad del texto, en las convocatorias de acceso a la Administración, "el euskera no computará como mérito en la denominada zona no vascófona y en la zona mixta únicamente lo hará en unos puestos de trabajo concretos".

ELA entiende que "el euskera, como idioma navarro que es, debe ser tenido en consideración en toda la Comunidad Foral. Toda normativa que no respete este principio desprecia a la ciudadanía vascoparlante".

En consecuencia, ELA considera que este nuevo decreto supone un retroceso en la normalización del uso del euskera.