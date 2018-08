Sociedad

Estafa en Vitoria-Gasteiz

Viajar en taxi sin pagar

Redacción

04/04/2012

Durante el trayecto pedía al taxista que parase frente a un comercio para hacer una compra urgente y aprovechaba el momento para huir. El joven estafador ya ha sido arrestado.

Un varón de 28 años ha sido detenido en Vitoria-Gasteiz por la Ertzaintza acusado de utilizar varios taxis en la capital alavesa y no pagar luego el importe del viaje.



Alrededor de las ocho y media de la tarde de ayer un taxista contactó con la Ertzaintza para informar de que tenía retenido en un bar del barrio Aranbizkarra a un cliente que se negaba a pagarle el coste del servicio que le había prestado.



Durante el trayecto, el cliente solicitó al taxista que parase frente a un comercio unos instantes supuestamente para hacer una compra.



Al percatarse de que el joven no regresaba, el conductor entró en la tienda y, tras comprobar que no estaba allí, le buscó y le localizó poco después en el bar señalado.



Los agentes que acudieron al lugar trataron de identificar al sospechoso sin lograrlo porque no tenía documentación alguna y averiguaron que otros taxistas de la ciudad habían sido estafados del mismo modo por dicho individuo en los últimos meses, por lo que fue detenido por estafa.