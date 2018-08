Sociedad

Óbito

Fallece de cáncer la presentadora y actriz Marisa Medina

Redacción

11/04/2012

En agosto de 2010, Medina anunció en una cadena de televisión que padecía cáncer y que los médicos le dieron una esperanza de vida de uno a dos años.

La presentadora y actriz Marisa Medina ha fallecido a los 69 años de edad después de haber luchado los últimos años de su vida contra un cáncer de colon e hígado.

La noticia la ha confirmado esta mañana, en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco, la colaboradora y periodista María Patiño, que ha explicado que Medina ingresó en el hospital el pasado domingo por la tarde y murió al día siguiente a las 01:30 horas de la madrugada.

La presentadora, que nació en Madrid en el año 1942, acudió en agosto de 2010 al programa 'Sálvame Deluxe', también en Telecinco, cadena con la que colaboró en varias ocasiones, para anunciar que los médicos le dieron una esperanza de vida de uno o dos años debido al cáncer.

Al mismo tiempo, Medina, ex mujer del compositor Alfonso Santiesteban, también negó que su enfermedad se debiera a los abusos con las drogas. De hecho, la actriz relató que lo que más le costó dejar fue el juego: "He sido ludópata. Me jugué mucho dinero, no sabía vivir sin estar jugando".

Medina, que también trabajó como cantante, comenzó su carrera profesional en Televisión Española como locutora de guiones culturales para debutar después ante las cámaras de la cadena pública en 1962 en el programa 'Antena infantil'.

Posteriormente la madrileña realizó numerosas apariciones en muchos otros espacios en los años 60 y 70, además de presentar festivales, siendo una de las locutoras de continuidad más populares del momento.

En su faceta de actriz, Marisa Medina ha participado en largometrajes como 'Si fulano fuese mengano', 'La casa de los Martínez' o 'En un mundo nuevo', entre otras películas.