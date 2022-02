22/02/2022 14:34 Sociedad ABUSOS SEXUALES EN LA IGLESIA La auditoría que investigará los abusos sexuales en la Iglesia pretende llegar "hasta el final" EITB MEDIA Javier Cremades, presidente del despacho de abogados encomendo para realizar esta investigación ha destacado que estudiarán los casos ocurridos en el pasado "sin límite temporal" y en colaboración con las autoridades con el objetivo de aportar "luz y transparencia a la investigación". Escuchar la página Escuchar la página

La auditoría encargada de investigar a la Iglesia católica española sobre los abusos sexuales a menores cometidos en su seno, se realizará en el plazo de un año, estudiará los casos ocurridos en el pasado "sin límite temporal" y colaborará con las autoridades con el objetivo de aportar "luz y transparencia a la investigación"

En una rueda de prensa, este martes, Javier Cremades, presidente de la firma legal Cremades & Calvo-Sotelo, despacho de abogados encomendo para realizar esta investigación, ha dicho que irán hasta el final: "Hemos aceptado un mandato para trabajar con independencia en colaboración con el trabajo de las diócesis", ha subrayado.

Cremades ha revelado que se ha puesto en contacto con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y que 18 profesionales llevarán a cabo la auditoría. Según ha adelantado, se investigarán todos los casos "sin límite de tiempo" hacia el pasado y será "gratuita", limitándose a repercutir los gastos.

El modelo será "un híbrido" basado en la experiencia de Alemania, de Francia, combinado con el trabajo realizado ya por las oficinas de protección a menores puestas en marcha en todas las diócesis españolas. Si bien, Cremades ha descartado que vayan a realizar "extrapolaciones demoscópicas".

También se auditarán los casos de abusos ocurridos en las órdenes religiosas y en los colegios religiosos. Para ello, según ha dicho, también colaborará la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).

El presidente de la firma ha afirmano que no se descarta indemnizaciones a las víctimas. "¿Alguien puede pensar que si se identifican daños no hay una reparación y no hay una indemnización? Por supuesto, vamos a estudiar todas las cuestiones que afectan a los abusos sexuales en la Iglesia, incluida esa".