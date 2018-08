Sociedad

Buenos Aires

Un 'barra brava' agrede al periodista Jon Sistiaga en Argentina

Redacción

18/04/2012

Un líder ultra atacó al periodista irundarra cuando grababan, "desde un punto de vista policial", un documental sobre ‘barras bravas’ durante el clásico entre Independiente y Racing de Avellaneda.

Un líder ultra agredió el pasado sábado al periodista vasco Jon Sistiaga y a un cámara mientras grababan en Argentina, para el programa que presenta en Canal +, un documental sobre 'barras bravas' durante el clásico entre el Club Atlético Independiente y Racing Club de Avellaneda.

El periodista ha explicado que el equipo se desplazó a la ciudad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, para hacer un documental sobre las 'barras bravas' "desde un punto de vista policial, íbamos acompañando a los agentes", tal y como recoge el diario Clarín.

"Ingresamos por la puerta 4, vino un energúmeno (del Independiente) y nos dijo que dejáramos de grabar a los 'pibes', se lanzó contra el camarógrafo, le rompió la cámara y le robó el micrófono", ha asegurado Sistiaga, que durante años de experiencia profesional ha realizado reportajes en los puntos más conflictivos del planeta.

El periodista también ha relatado cómo le agredieron a él mismo: "Un comisario logró sacar de allí al cámara y yo me quedé con un sargento de la Policía. El 'barra' volvió hacia mí, me dio una piña en la cara y dio una orden para que el resto me agrediera. Fue un momento en que pensé que no salía de allí".

Con todo, Sistiaga ha declarado al citado medio que "son gajes del oficio, lo que hice fue denunciar el hecho para que no vuelva a ocurrir" y ha agradecido además el gesto del presidente del Independiente, Javier Cantero: "Se quedó desolado cuando se enteró de que nos apalearon. Nos pidió disculpas y se las acepté en el momento".