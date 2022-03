Sociedad bizkaia Bermeo pide no reabrir Gaztelugatxe en Semana Santa si no se ejecutan obras agencias | eitb media Publicado: 25/03/2022 18:43 (UTC+1) El acceso a las escaleras y a la ermita permanece cerrado después de que, el 7 de enero de 2021, un desprendimiento obligara a su clausura. La Diputación de Bizkaia tenía previsto reabrir el acceso en Semana Santa, y el alcalde de Bermeo prefiere esperar hasta garantizar la seguridad del terreno. Escuchar la página Escuchar la página

El alcalde de Bermeo, Aritz Abaroa, ha pedido este viernes en un pleno a la Diputación foral de Bizkaia que mantenga cerrado el acceso a la ermita de San Juan de Gaztelugatxe en Semana Santa si no se puede garantizar la completa seguridad del terreno.

El acceso a las escaleras y a la ermita permanece cerrado después de que, el 7 de enero de 2021, un desprendimiento obligara a su clausura.

La Diputación foral de Bizkaia tenía previsto culminar las obras de estabilización del terreno en breve para poder reabrir el acceso en Semana Santa.

Por el momento, sin embargo, no se han ejecutado los micropilotajes previstos, lo que ha llevado al alcalde a requerir este viernes que no se reabran los accesos si no se puede garantizar el riesgo de nuevos derrumbes.