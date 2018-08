Sociedad

Aniversario del 15-M

Fernández dice que no habrá acampadas del 15-M 'porque son ilegales'

Redacción

25/04/2012

El ministro de Interior ha afirmado que no impedirá las manifestaciones del aniversario del 15-M siempre que estén "en el marco de la ley".

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado este martes que el movimiento 15-M no podrá volver a acampar en la Puerta del Sol de Madrid con motivo de su primer aniversario porque las acampadas "son actos ilegales".

"No, no va a acampar el 15-M porque es ilegal y evidentemente no va a haber acampadas porque son actos ilegales", ha dicho el ministro a los periodistas, preguntado por el asunto a su llegada a la Comisión de Interior del Congreso.

No obstante, Fernández Díaz ha distinguido claramente entre acampadas y manifestaciones y, al ser preguntado si impedirá también las manifestaciones, ha dejado claro que "las manifestaciones se hacen en el marco de la ley" y "son un derecho fundamental" que será respetado y protegido siempre que se respete la ley.



La concentración en la Puerta del Sol forma parte de las propuestas para la movilización global convocadas para los días comprendidos entre el 12 y el 15 de mayo, según ha informado hoy la web del movimiento.



No obstante, los actos comenzarán el día 1 con el establecimiento de un punto de información fijo en la Puerta del Sol y finalizarán el día 28 coincidiendo con el primer aniversario del nacimiento de las asambleas de barrios y pueblos de Madrid.



El día 12 habrá una manifestación que comenzará a las 19,00 horas en cuatro puntos diferentes: San Bernardo, Atocha, Cibeles y Plaza de Oriente.



Los organizadores tienen previsto que todos los participantes en la manifestación confluyan en esas cuatro plazas para finalizar con la llegada simultánea a la Puerta del Sol.



La intención del movimiento de indignados 15M es que del 12 al 15 de mayo la Puerta del Sol se convierta en una asamblea permanente, según informan en su web.