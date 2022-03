Sociedad Machismo La burla de Chris Rock y la bofetada de Will Smith: Analizamos con Irantzu Varela las masculinidades tóxicas GAIZKA PALACIOS AGIRRE | EITB MEDIA Última actualización: 29/03/2022 16:43 (UTC+2) Publicado: 29/03/2022 16:40 (UTC+2) Chris Rock se mofa de la alopecia que sufre la mujer de Will Smith y éste reacciona propinando una bofetada al humorista. Irantzu Varela califica ambos hechos como "actitudes machistas" y destaca el silencio que mantiene la actriz Jada Pinkett desde entonces. Escuchar la página Escuchar la página

La burla del humorista Chris Rock sobre el aspecto físico de la actriz Jada Pinkett y la respuesta violenta de su marido, el actor Will Smith, durante la gala de los Premios Óscar son dos claros ejemplos de la masculinidad tóxica que analizamos con la ayuda de la periodista y activista feminista, Irantzu Varela.

Sobre la actuación de Chris Rock, Varela afirma que "es un ejemplo bastante claro de un machismo que tenemos muy normalizado y muy naturalizado, que es hacer chistes sobre el aspecto, los cuerpos y las vulnerabilidades de las mujeres".

"Es significativo que el hecho de que un cómico haga un chiste tan desafortunado como ese en un espectáculo que está viendo medio planeta, que está totalmente guionizado y que habrá pasado por muchísimas manos", lamenta.

Además, añade que "se está metiendo con algo que en sí mismo no es un defecto, sino que es algo fruto de una enfermedad".

En cuanto a la reacción de Will Smith ante la broma sobre la alopecia de su mujer, Varela opina que "es un ejemplo de masculinidad violenta casi de manual".

"(Will Smith) considera que tiene que ser él quien la defienda a ella; no se plantea si ella es capaz de defenderse, no pacta con ella la forma de reparar esa broma o la humillación que ella haya podido sentir; y, además, en última instancia utiliza la violencia", critica.

"Es un ejemplo del hombre que considera que tiene que decidir si la mujer necesita protección o no, que tiene que ejercer esa protección en lo público, sin pedirle a ella opinión y a través de la violencia", explica ante de añadir que se trata de una "masculinidad básica y violenta".

El actor justificó su respuesta violenta alegando que lo hizo para proteger a su familia y afirmó que "el amor te hace cometer locuras".

Varela señala que "esas declaraciones son un ejemplo de una dinámica de violencia simbólica patriarcal que lleva atravesando la cultura de civilizaciones: el caballero que tiene que defender a su mujer y que, en nombre de ese pacto, en el que los hombres han decidido unilateralmente que nos tienen que proteger de ellos mismos".

"Para mí es una estrategia de poder, de quitarle agencia a ella, de considerar que solo hay una manera de gestionar los conflictos, de considerarnos seres subalternos", continúa.

Jada Pinkett y Will Smith junto a sus tres hijos en la gala de los Premios Óscar. Foto: EFE

Varela resume el análisis de lo ocurrido así: "Me parece que en esta historia la broma sobre el cuerpo de las mujeres es profundamente machista, la respuesta de Will Smith es profundamente machista y sus explicaciones también son profundamente machistas".

Asimismo, destaca el silencio que mantiene la víctima de la burla desde la gala. "A la que no he escuchado todavía es a Jada Pinkett, que es sujeto de la broma y sujeta pasiva de la respuesta violenta de su marido. A ella sí que habría que preguntarle qué le parece todo lo ocurrido", subraya.

Y, por último, lanza una pregunta para abrir otro debate: "¿Por qué nos parece tan terrible y dramático que haya mujeres calvas y, sin embargo, tenemos naturalizado que haya hombres calvos?".