Martín Berasategui dice que la lista de 'Restaurant' es 'un montaje'

Redacción

02/05/2012

El cocinero opina que la revista "no tiene presupuesto" para hacer la lista de los 50 mejores restaurantes, que es lo que entiende que hace falta para viajar y visitar restaurantes en cada país.

El cocinero Martín Berasategui ha vertido este miércoles durísimas críticas contra la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo que el pasado domingo hizo pública la revista británica "Restaurant" y que ha calificado de "montaje" y "patraña".



El restaurador donostiarra, que suma varias estrellas Michelín, tres de ellas con su establecimiento de Lasarte (Gipuzkoa), ha dicho que, tras sus críticas "abiertas" al ránking de 2011, cuando figuró en el puesto 29, ya esperaba el resultado de este año, en que ha pasado a ser el número 67.



"Para mí esta lista no es real ni justa, está amañada", ha asegurado el cocinero vasco, quien ha añadido que ya no está "en edad" de dejarse "manipular".



Ha señalado que las calificaciones de la revista británica "no son nada serio", entre otras razones, porque "no tiene presupuesto", que es lo que entiende que hace falta para viajar y visitar restaurantes en cada país.



"El único presupuesto es el que se han gastado en la cuchipanda de Londres", ha destacado, tras cuestionar que en la lista falten restaurantes como el donostiarra "Akelarre", de Pedro Subijana, con tres estrellas Michelín y que no ha sido incluido entre los 100 mejores.