Sociedad

Camino de la redención

Un condenado por atracar un banco peregrina a Santiago con el BBVA

Redacción

03/05/2012

"En este Camino me he dado cuenta de que en el BBVA hay seres humanos tremendos, a los que solo puedo expresar gratitud", ha dicho Francisco Peña.

Francisco Peña Flores, más conocido como "Paco", es un interno de la cárcel de Alcalá-Meco que cumple condena por atracar un banco y este jueves ha ganado el jubileo después de hacer el Camino de Santiago con voluntarios del BBVA.

"Estoy en prisión por atracar un banco, sí; es un poco irónico que haya hecho eso y ahora sea una entidad bancaria la que me ha dado facilidad y apoyo dejándome participar en esta iniciativa", ha dicho Francisco Peña.

"Ellos me veían como alguien que había atracado un banco, y yo los veía como banqueros. Pero en este Camino me he dado cuenta de que en el BBVA hay seres humanos tremendos, a los que solo puedo expresar gratitud", ha dicho.

Para él, éste ha sido un descubrimiento recíproco. "Yo he cometido delitos bajo unas circunstancias que me han llevado a un mal resultado", ha confesado. Paco no tenía dinero para afrontar una hipoteca. "De alguna manera lo he aceptado, estoy pagando esa condena y si Dios quiere, cuando sea, podré volver a encauzar mi vida", ha contado.

Grupo de 26 personas

Su idea es conseguir un régimen de semilibertad para estar con su madre, actualmente enferma. Con él ha llegado a Santiago un grupo de 26 personas, seis internos, cuatro funcionarios y el resto voluntarios del BBVA.

Con este proyecto, el BBVA pretende implicar a los internos del centro penitenciario en un proceso de aprendizaje activo en el que priorizan dos valores: la solidaridad y las actuaciones de protección del medio ambiente.