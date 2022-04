Sociedad Coronavirus El uso de la mascarilla no será obligatorio entre los funcionarios de Euskadi Agencias | EiTB Media Publicado: 20/04/2022 17:04 (UTC+2) Última actualización: 20/04/2022 17:42 (UTC+2) Aunque se recomienda su uso para determinadas situaciones y circunstancias, donde haya una "pluralidad de personas que no mantengan la distancia de seguridad y el contacto entre ellas no sea esporádico". Escuchar la página Escuchar la página

El uso de la mascarilla no será obligatorio en los puestos de trabajo del Gobierno Vasco. EiTB Media

El uso de la mascarilla no será obligatorio con carácter general en los puestos de trabajo del Gobierno Vasco, aunque se recomienda su uso para determinadas situaciones y circunstancias.

Pese a la no obligatoriedad con carácter general, el Gobierno Vasco recomienda el "uso responsable" de la mascarilla en determinadas zonas, donde haya una "pluralidad de personas que no mantengan la distancia de seguridad y el contacto entre ellas no sea esporádico".

En concreto, se recomienda el uso de las mascarillas en las salas de reuniones, en las aulas de formación y en las áreas de descanso, en función del número de personas presentes en las mismas, la intensidad de su uso y las condiciones de climatización y ventilación.

Para ello, la administración autonómica seguirá facilitando una mascarilla quirúrgica diaria a cada empleado que así lo desee.

Sí se mantendrá el uso obligatorio de la mascarilla en el interior de los centros de trabajo cuando una persona acuda con síntomas de inicio de una infección respiratoria, cuando se confirme que se es positivo mediante un test y para las personas que utilicen vehículos del parque móvil y vayan dos o más personas en cada uno.

Además, se recomienda a las personas vulnerables, mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas, que sigan utilizando una mascarilla FFP2, que también seguirá facilitando la administración.

En cuanto a los servicios de atención al público, se recomienda mantener la cita previa, ya que permite evitar aglomeraciones y facilita que se pueda mantener la distancia de seguridad.

Además, el personal que atiende los servicios de atención al público y que no pueda mantener la distancia de seguridad con el usuario dispondrá de una mascarilla FFP2.

El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno ha recordado que los trabajadores que den positivo en covid ya no tienen la obligación de comunicar al servicio de prevención esta circunstancia con carácter general, tan solo cuando vayan a acudir al centro de trabajo con el fin de establecer, si fuera necesario, medidas adicionales de protección.