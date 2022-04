Sociedad Pensiones Vuelve a ser necesaria la inscripción de parejas de hecho para acceder a la pensión de viudedad Europa Press | EITB Media Publicado: 25/04/2022 13:10 (UTC+2) Última actualización: 25/04/2022 13:12 (UTC+2) El Tribunal Supremo ha corregido la doctrina fijada en 2021 y fija que es necesario acreditar la unión mediante inscripción en el registro municipal o autonómico. Escuchar la página Escuchar la página

El Tribunal Supremo ha rectificado y ha acordado pertinente volver a exigir la inscripción de las parejas de hecho para percibir la pensión de viudedad. Así, ha corregido la doctrina fijada en abril de 2021 y ha fijado que es necesario acreditar la unión mediante el certificado de inscripción en el registro municipal o autonómico.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha pronunciado así en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que ha desestimado el recurso de casación que presentó una mujer a la que se le había denegado la pensión de viudedad por no contar con la inscripción de pareja de hecho, pese a haber acreditado la convivencia desde 1965, tener cuatro hijos en común y a la adquisición conjunta de vivienda. El TSJ de Madrid dirimió que esas razones no eran suficientes para el reconocimiento del derecho de pensión por no ser medios adecuados para acreditar la existencia de la pareja de hecho. El Supremo ha confirmado la sentencia del tribunal madrileño.

En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Fonseca-Herrero, el tribunal ha hecho referencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional que han avalado la constitucionalidad del artículo 38.4 de la Ley de Clases Pasivas del Estado (Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril) por el que se determina que el registro municipal o autonómico es la vía para acreditar la pareja de hecho: "la pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas de hecho, con convivencia acreditara, sino en exclusivo beneficio de las parejas constituidas en la forma legalmente establecida"; es decir, a través de la certificación de la inscripción en registro público.

El Supremo ha rectificado así la resolución que dictó el 7 de abril de 2021. En aquella ocasión, el Alto Tribunal acordó que la prueba de la existencia de una pareja de hecho no solo podía acreditarse a los efectos del reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad a través de la inscripción de la unión en un registro autonómico o municipal dos años antes del fallecimiento, sino también mediante el "certificado de empadronamiento o cualquier otro medio de prueba válido en Derecho que demuestre la convivencia de manera inequívoca".

Ahora, en la sentencia de 24 de marzo, los magistrados han considerado que "lo procedente" es realizar un pronunciamiento que "esclarezca" la doctrina del Supremo. Así las cosas, han estimado que "debe ser aplicada la doctrina general fijada en la sentencia de 28 de mayo de 2020 (recurso de casación 6304/2017), según la cual la prueba de la existencia de una pareja de hecho solamente puede acreditarse (...) mediante la inscripción en un registro específico autonómico o municipal del lugar de residencia o mediante un documento público y que ambos deben ser anteriores, al menos, en dos años al fallecimiento del causante".