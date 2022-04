Sociedad Salud El Ministerio de Sanidad aconseja promover la dieta mediterránea sin alcohol en la restauración Agencias | EiTB Media Publicado: 27/04/2022 20:42 (UTC+2) Última actualización: 27/04/2022 21:27 (UTC+2) El Ministerio ha emitido un comunicado para insistir que establece una serie de recomendaciones, "no prohibiciones de ningún tipo", por lo que es "falso que se vaya a eliminar de los menús del día bebidas como el vino o la cerveza". Escuchar la página Escuchar la página

Un establecimiento de Vitoria-Gasteiz. Foto: EFE

El Ministerio de Sanidad recomienda promover la dieta mediterránea en la restauración sin incluir el consumo de alcohol y regular la obligación de que los locales oferten por defecto agua del grifo en la Estrategia de Salud Cardiovascular (Escav).

Así consta en el borrador de la Estrategia, en cuya elaboración han trabajado un Comité Científico formado por multitud de sociedades y especialistas como cardiólogos, médicos de familia, intensivistas o salubristas, y otro institucional integrado por técnicos de Sanidad y Consumo y de las comunidades.

El Ministerio de Sanidad ha emitido un comunicado para insistir que establece una serie de recomendaciones, "no prohibiciones de ningún tipo", por lo que es "falso que se vaya a eliminar de los menús del día bebidas como el vino o la cerveza".

Pero desde la Comunidad de Madrid, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha publicado un tuit con la imagen de una copa de vino y el siguiente mensaje: "Un buen vino como el que los señores del gobierno nos quieren prohibir".

Un buen vino como el que los señores del gobierno nos quieren prohibir. pic.twitter.com/akKR7NM54c — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 27, 2022

Lo que proponen los expertos en el documento es el fomento de un estilo de vida saludable para evitar el impacto de las enfermedades cardiovasculares.

32 objetivos divididos en 8 ejes

Para ello, plantean 32 objetivos divididos en 8 ejes centrales para reducir este impacto y promover la salud cardiovascular en la ciudadanía mediante el desarrollo de un "abordaje integral que facilite la adopción de estilos de vida y entornos saludables y sostenibles".

Lo cual pasa por evitar los principales factores de riesgo de estilos de vida, todos ellos prevenibles -no como los biológicos, como la edad o el sexo, que no son modificables-: la alimentación no saludable, el sedentarismo y la falta de actividad física, el consumo de tabaco y de alcohol.

Con este propósito, recomiendan, entre una larga batería de consejos, "regular la presencia y contenido de alimentos y bebidas en las cafeterías y máquinas expendedoras de las instituciones de la administración pública y todos los centros educativos, públicos o privados, de forma que mayoritariamente se oferten productos saludables y bebidas libres de alcohol".

También "colaborar con establecimientos de restauración para promover la dieta mediterránea como modelo de alimentación cardiosaludable, sin incluir en ella el consumo de alcohol" o "regular la obligación de los restaurantes de ofrecer agua del grifo por defecto en los menús".

El alcohol, recuerdan, ha sido asociado en el pasado con algunos beneficios en la salud cardiovascular, pero es "insuficiente para compensar la mortalidad por el conjunto de otras causas y, por tanto, debe ser considerado un factor de riesgo".

De hecho, es la primera causa de mortalidad atribuible en el mundo en población de edad entre 25 y 49 años. Su consumo produjo anualmente 15 489 muertes durante el periodo 2010-2017, el 74 % hombres.