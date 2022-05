Sociedad innovación El futuro de la gastronomía se descubrirá en Bilbao en junio con la lista '50 Next' agencias | eitb media Publicado: 05/05/2022 18:33 (UTC+2) Última actualización: 05/05/2022 18:44 (UTC+2) La segunda edición de la lista '50 Next' anunciará el 24 de junio una selección de jóvenes que dan forma al futuro del sector. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Presentación del proyecto '50 Next', el año pasado. Foto de archivo: Diputación Foral de Bizkaia Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: '50 Next' zerrendak gastronomiaren etorkizuna ezagutaraziko du ekainean Bilbon

La organización de The World's 50 Best Restaurants y The World's 50 Best Bars ha anunciado este jueves el regreso de '50 Next', una lista anual de jóvenes que "dan forma al futuro de la gastronomía" y cuya segunda edición anual se anunciará el 24 de junio en un evento en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

Le seguirán una serie de charlas "inspiradoras" y paneles de discusión interactivos con miembros de 50 Next 'Class of 2021' y 'Class of 2022', así como "algunos de los chefs más aclamados del mundo".

La jornada, organizada en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco, contará con la participación de los chefs Mauro Colagreco, Dominique Crenn y Joan Roca, entre otros.

50 Next presenta, en palabras de los organizadores, "una selección global y diversa de mentes jóvenes y brillantes que han convertido sus ideas en realidad" y que pretende "inspirar, empoderar y conectar a los jóvenes que realmente están superando límites y abordando los desafíos desde nuevas perspectivas en todo el ecosistema de alimentos y bebidas".

La segunda edición de la lista, presentada por primera vez en abril de 2021, "destacará a las personas en todos los niveles de la cadena de alimentos y bebidas a través de su trabajo, que abarca una amplia gama de temas, ya sea desde la ciencia hasta la elaboración del vino o desde la agricultura hasta la tecnología".

La lista se enfoca a personas de hasta 35 años, aunque también considera a los solicitantes mayores de esa edad que recientemente han iniciado una nueva carrera profesional.

La 'Class of 2022' contará con una nueva lista de 50 "talentos globales, desde podcasters hasta activistas de la diversidad", divididos en las mismas siete categorías lideradas por la industria que la anterior edición: Gamechanging Producers, Tech Disruptors, Empowering Educators, Entrepreneurial Creatives, Science Innovators, Hospitality Pioneers y Trailblazing Activists.