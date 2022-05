Sociedad DICTAMEN EN ESTUDIO La vacuna contra el virus del papiloma humano podría extenderse también a niños próximamente EIDER JAUREGI OIARTZABAL | EITB MEDIA Publicado: 08/05/2022 12:11 (UTC+2) Última actualización: 08/05/2022 12:12 (UTC+2) La vacuna contra el VPH solo se administra a niñas actualmente, pero los expertos señalan que para reducir la transmisión, es importante inocularla también a niños. Cataluña ha decidido hacerlo y el resto de comunidades estudia la medida. Escuchar la página Escuchar la página

Un niño recibe una vacuna. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Giza papilomaren birusaren kontrako txertoa mutilei ere jartzea aztertzen ari dira

Hace 15 años que se comenzó a administrar la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) a la niñas en el Estado español para reducir la tasa de cáncer de cuello de útero y ahora la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones, llamada Ponencia de Vacunas, estudia ampliarla a los niños.

Cataluña ya ha decidido que sí y a partir del próximo curso, pondrá la nonavalente a los alumnos de 6º de primaria (11 y 12 años), pero el resto de comunidades, como la CAV y Navarra, esperarán al dictamen de la Ponencia de Vacunas, que podría llegar próximamente, para tomar una decisión. La cuestión está en estudio actualmente.

La Asociación Española de Pediatría, lleva tres años aconsejando vacunar también a los chicos, como hacen otros países como Australia, Estados Unidos o Dinamarca. "No hay diferencias de género en una enfermedad de transmisión sexual: si quieres evitarla, independientemente del cáncer, y tienes una vacuna eficaz para ello, tienes que vacunar a hombres y mujeres, si no, no erradicas esta infección", ha explicado Valentín Pineda, miembro del Consejo Asesor de Vacunaciones en Cataluña y del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.

"Se ha demostrado que la administración de esta vacuna antes del inicio de las relaciones sexuales reduce enormemente el riesgo de cáncer" ha defendido también el jefe de servicio de la UCI del Hospital Donostia, Félix Zubia, en su intervención de este domingo en el programa Osasun Etxea de Euskadi Irratia: "Este virus lo tienen tanto hombres como mujeres, pero la vacuna solo se les da a las niñas porque ellas son las que desarrollan el cáncer de cuello de útero. Entonces, ¿cuál es la razón para dársela también a los chicos? Pues que ellos también pueden transmitir el virus y diferentes estudios han demostrado que para lograr interrumpir la transmisión, es mucho más efectivo vacunar a ambos sexos. La reducción de las tasas de cáncer en mujeres son mayores cuando se vacuna tanto a chicos como a chicas. Por lo tanto, es beneficioso para todos" ha reflexionado Zubia, "es una vacuna que lleva ya años, no tiene efectos secundarios importantes y es muy eficaz".

Alrededor del 80 % de las personas con actividad sexual se infectan de papiloma, aunque la mayoría lo cursa de forma leve o asintomática

Alrededor del 80 % de las personas con actividad sexual se infectan de papiloma, aunque la mayoría lo cursa de forma leve o asintomática. Sin embargo, en los que persiste, puede acabar desembocando en un tumor. La práctica totalidad de los de cervix -cuello de útero-, un 99 %, están provocados por el VPH. También hay evidencia de la relación de este virus con el cáncer de vulva y vagina, y también con otros no exclusivos de la mujer como el de ano, pene y el orofaríngeo -boca, lengua, laringe y faringe-, del que se está viendo un incremento en hombres en los últimos años y que también se podrían reducir con la ampliación de la vacunación a los niños.

Actualmente, la vacuna frente al VPH se administra a niñas de 12 años en dos dosis separadas por 5-6 meses. A partir de esa edad y hasta los 18 años, se vacuna solo a las mujeres no vacunadas o vacunadas parcialmente; en el caso de que tengan más de 15 años, se les pone 3 dosis.

También está indicada para personas de riesgo independientemente de su sexo -Síndrome WHIM, infección por VIH, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, y personas en situación de prostitución, estos tres últimos hasta los 26 años, así como en mujeres que hayan tenido cirugía de cérvix-.

La tasa de vacunación del VPH fue del 81,8 % en el Estado español en 2020. En la Comunidad Autónoma Vasca fue del 88,8 % y en Navarra del 94,2 %.