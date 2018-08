Sociedad

Primer aniversario del 15M

Cientos de 'indignados' protestan en Sol contra los últimos arrestos

Redacción

13/05/2012

Tras las detenciones del sábado, numerosas personas se han reunido en Sol y en otras plazas para proseguir con las actividades del primer aniversario del movimiento del 15M.

Varios centenares de 'indignados' se han reunido la tarde del domingo en la Puerta del Sol de Madrid para protestar contra la detención de 18 personas que se resistieron a desalojar la plaza a las 04:00 horas de la madrugada tras las protestas de ayer.

Tras corear durante más de media hora consignas como "la voz del pueblo no es ilegal", "no estamos todos, faltan dieciocho" y "lo llaman democracia y no lo es", los "indignados" se han sentado a los pies de la estatua de Carlos III a escuchar la lectura de un comunicado emitido por la Comisión Legal del movimiento.

A gritos a través de un pequeño megáfono, dos de los organizadores han denunciado la "brutalidad y desproporción" con la que la Policía desalojó ayer la plaza, en una operación en la que "no medió alteración del orden alguna".

Algunos de los "indignados" han difundido a través de las redes sociales la intención de volver a reunirse en la Puerta del Sol a partir de las 22:00 horas para consensuar los acuerdos alcanzados en estas asambleas que se están celebrando en distintas plazas del centro de Madrid.

Delito de 'atentado a la autoridad'



Las 18 personas arrestadas serán acusados por la Policía de los delitos de "atentado a agente de la autoridad" y "resistencia y desobediencia", ha indicado a una portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. El Código Penal prevé penas de prisión para ambos delitos de entre 2 y 4 años y multas de 3 a 6 meses.

El Ministerio del Interior ha informado de que nueve de los detenidos quedarán en libertad tras prestar declaración con la obligación de comparecer ante el juez.



Uno de los "indignados" que estuvo en Sol ha indicado que durante las primeras horas de la concentración para conmemorar el 15M "todo fue bien" pero que, en torno a las 05:00 horas, 32 furgones de la Policía Nacional entraron en la plaza con orden de desalojar, por lo que los "indignados" que aún permanecían ahí hicieron una cadena humana "de resistencia pacifica en el suelo".

"Los agentes cargaron contra nosotros, nos dieron tirones de pelo, empujones, porrazos", ha afirmado.