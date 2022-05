Sociedad Entrevista "En ratones nos cargamos el tumor, puede ser la cura del cáncer" Isusko AB | EITB Media Publicado: 24/05/2022 10:58 (UTC+2) Última actualización: 24/05/2022 10:58 (UTC+2) La empresa vasca Oncomatryx ha conseguido la aprobación en EEUU y España para comenzar los ensayos clínicos en humanos. Pedro Esnaola, consejero de la empresa, ha estado en en "Boulevard". Escuchar la página Escuchar la página

La empresa biofarmacéutica vasca Oncomatryx iniciará en junio los ensayos clínicos en pacientes de su fármaco OMTX705, desarrollado para combatir tumores metastásicos invasivos de cáncer de páncreas, pulmón y mama triple negativo, para los que no hay tratamiento eficaz.

Oncomatryx ha conseguido la aprobación en EEUU y España para comenzar los ensayos clínicos.

Pedro Esnaola es consejero de Oncomatryx y tras 15 años de trabajo, inversión y de mucha ilusión explicaba en "Boulevard" el avance, "ataca a las células que rodean al tumor; hay dos elementos, que no se ataca directamente al tumor y por otro lado, cuando se desarrolló un anticuerpo se buscaba que fuera poco tóxico. Ahora se ataca solo a la célula que queremos eliminar y no se afecta al resto. Nuestro sistema inmune no lo ve".

A día de hoy funciona en ratones, pero no todo lo que funciona en animales funciona en humanos y hay que empezar a probar, "los propios oncólogos con la empresa hemos analizado los tumores donde mejor funciona, se analiza con el paciente para tomar la decisión de qué enfermos son los mas idóneos".

"Hemos probado con diferentes tumores, pero estos 3 (páncreas, pulmón y mama triple negativo) son los que mejores resultados hemos tenido y con esos vamos a comenzar. Pero también empezaremos en combinación, y esa es la razón", añadía el consejero de la empresa.

En la fase 1 son pacientes sanos como fue con el Covid, sin embargo en oncología se trata con enfermos directamente. Sobre si puede ser la cura del cáncer Esnaola es optimista, "en animales hemos visto que nos cargamos el tumor. Nuestro producto es capaz, ahora es verdad que hay que probarlo en humanos. Se abre un abanico de probabilidades, si lo hiciera en humanos podría serlo".