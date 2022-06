Sociedad NAUFRAGIO El juez de la Audiencia Nacional retira el pasaporte al patrón de 'Villa de Pitanxo' AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 07/06/2022 06:50 (UTC+2) Última actualización: 07/06/2022 07:04 (UTC+2) Juan Padín deberá comparecer cada 15 días en sede judicial y permanecer localizado. Este ha declarado como imputado después de que el juez viera indicios de 21 homicidios imprudentes. La versión del patrón y su sobrino no coincide con la del tercer superviviente. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

El pesquero gallego que naufragó en aguas de Terranova (Canadá). Foto de archivo: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Auzitegi Nazionaleko epaileak pasaportea kendu dio 'Villa de Pitanxo' ontziko patroiari

El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso del naufragio del Villa de Pitanxo ha retirado el pasaporte al patrón del barco después de que este lunes haya declarado como imputado. Juan Padín deberá, además, comparecer cada 15 días en sede judicial y permanecer localizado.



Juan Padín, su sobrino Eduardo Rial y el marinero Samuel Kwesi, los únicos supervivientes del naufragio, acudieron ayer a la Audiencia Nacional para declarar, el primero como imputado y los otros dos como testigos, después de que el juez viera indicios de 21 homicidios imprudentes por la muerte de 21 marineros en el naufragio del 15 de febrero en aguas de Terranova (Canadá).

La versión del patrón y su sobrino no coincide con la del tercer superviviente. El patrón se ratificó en la versión ofrecida hasta ahora, esto es, que sobre las 04:00 horas de esa madrugada el motor del barco se paró, lo que dadas las condiciones meteorológicas existentes en ese momento provocó la tragedia. Asimismo, sostuvo que, llegado el momento crítico, dio orden de que toda la tripulación se pusiera el traje de supervivencia, al tiempo que aseveró que habría trajes suficientes para todas las personas que iban a bordo.

De acuerdo con el marinero ghanés, no hubo orden expresa de que se pusieran los trajes de supervivencia, algo que le llamó la atención porque el patrón y su sobrino sí los llevaban. También describió que el motor no se paró, sino que las maquinillas que recogen el aparejo dejaron de funcionar bien, tensando pero no recogiendo y provocando la escora. Por ello, gritaron al patrón que soltara los aparejos, pero éste se negó. Después, con el buque muy ladeado, se paró el motor y se incrementó la escora de babor, añadió.