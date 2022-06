Sociedad Piscinas exteriores Abren este sábado, sin restricciones, las piscinas exteriores de Artxanda, Txurdinaga y Errekalde, en Bilbao EITB MEDIA Publicado: 08/06/2022 11:06 (UTC+2) Última actualización: 08/06/2022 11:55 (UTC+2) Estarán disponibles para la ciudadanía, con el 100 % de aforo y sin cita previa, todos los días hasta el 11 de septiembre, de 10:00 a 21:00 horas (en septiembre, hasta las 20:00 horas). Las entradas y bonos se podrán comprar, si se quiere, con antelación, por Internet. Escuchar la página Escuchar la página

Imagen de archivo de las piscinas exteriores de Errekalde. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Artxandako, Txurdinagako eta Errekaldeko kanpoko igerilekuak larunbatean irekiko dituzte Bilbon

La temporada de verano en los polideportivos de Bilbao Kirolak arranca este próximo sábado, 11 de junio, con la apertura de las piscinas exteriores en Artxanda, Txurdinaga y Errekalde. La campaña será abierta a toda la ciudadanía, se permitirá la entrada a todas las personas, tanto a las abonadas como a quienes no lo estén, los aforos serán del 100 %, no será necesario tener cita previa para acceder a las instalaciones, y no existirá parcelación en las zonas de solárium, destinadas a tomar el sol.

Las piscinas exteriores de Artxanda, Txurdinaga y Errekalde abrirán todos los días, incluidos fines de semana y festivos, hasta el 11 de septiembre, con un horario que irá de 10:00 a 21:00 horas, en junio, julio y agosto, y hasta las 20:00 horas en septiembre.

Además, como novedad, este año las entradas y bonos podrán ser adquiridos con antelación y de manera "ágil y sencilla" en la página web www.bilbaokirolak.eus, aunque quien no pueda realizar la compra telemática podrá acudir a los propios polideportivos y comprar allí su entrada.

Asimismo, durante el verano, las piscinas cubiertas de San Ignacio y Zorroza también abrirán sus puertas, como espacios de ocio acuáticos.

Sin restricciones por la pandemia

En este contexto, según ha precisado la concejala de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao, Itxaso Erroteta, en la presentación de la temporada de verano, los aforos serán del 100 %, aunque, como es habitual, se controlará y restringirá el acceso cuando se llegue al límite de capacidad, tanto en la zona de solárium (destinadas a tomar el sol), que serán de uso libre y no estarán parceladas, como en la de agua.

Los usuarios no abonados que se decanten por la opción de comprar su entrada con antelación la recibirán en el correo electrónico que faciliten, y para acceder a las instalaciones tan solo será necesario pasar el QR de la entrada por los lectores, sin necesidad de imprimirlas. La compra podrá abonarse con tarjeta bancaria o a través del sistema de pago Bizum, y, en caso de tener una entrada comprada pero no poder entrar a las instalaciones por limitación de aforo, podrá ser utilizada en cualquier otro momento durante un año.

Eso sí, Erroteta ha recordado que las personas que no puedan adquirir sus entradas de manera telemática podrán hacerlo en las propias instalaciones, y, si fuera necesario recibirán la ayuda del personal de Bilbao Kirolak; en estos casos, se aceptará, además, el pago en efectivo.

Pulseras de acceso a las instalaciones

Otra de las mejoras que se enmarca en el proceso de modernización de los servicios que Bilbao Kirolak ofrece a la ciudadanía son las pulseras de acceso a las instalaciones, un dispositivo que permite también la apertura/cierre de taquillas y que prevé la incorporación de nuevas funcionalidades.

Quien deseen hacerse con una de estas pulseras puede solicitarla a través de la página web y recogerla en cualquiera de los 11 polideportivos de Bilbao Kirolak con el justificante de compra o bien pedirla en los propios polideportivos. Están disponibles en dos tamaños, unas adaptadas para personas adultas y otras, de menor tamaño, para los niños. Bilbao Kirolak aprovechará la época estival para proceder a los habituales cierres técnicos, necesarios para desarrollar los trabajos de mantenimiento anuales.