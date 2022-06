Política Familia de Miguel Ángel Blanco Presen Blanco: "Guardo un buen recuerdo del apoyo y arrope del pueblo de Ermua" N. B. | EITB MEDIA Publicado: 28/06/2022 11:01 (UTC+2) Última actualización: 28/06/2022 11:10 (UTC+2) La prima de Miguel Ángel Blanco, y su hija, Elena Praena Blanco, han hablado en "Boulevard" de sus recuerdos sobre el secuestro y asesinato del concejal del PP cuando se cumplen 25 años. Escuchar la página Escuchar la página

La familia de Miguel Ángel Blanco ha estado este martes en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi para recordar cómo vivieron entre los días 10 y 12 de julio de 1997 el secuestro y posterior asesinato a manos de ETA del concejal del PP en Ermua.

Presen Blanco, prima de Miguel Ángel, acompañada de su hija de 17 años, Elena Praena Blanco, recuerda que aquellos días "fueron muy duros", pero asegura que guarda un buen recuerdo del apoyo y arrope del pueblo de Ermua.

"Fueron momentos muy duros, y revivirlos con la familia sigue siendo muy duro", ha dicho. "Teníamos la esperanza de poder recuperarlo vivo, pero por desgracia pasó lo que pasó", ha asegurado.

No obstante, Presen ha explicado que tras el asesinato de su primo surgieron muchos movimientos, como el Espíritu de Ermua, que se opusieron a la violencia de ETA y "por lo menos se ha podido conseguir" acabar con la violencia.

Por su parte, Elena ha asegurado que "vivir con rabia te hace ejercer la violencia contra los demás y la violencia no lleva a ningún sitio porque está comprobado que no se ha conseguido nada a través de la violencia". "Las cosas se pueden solucionar de otra manera", ha dicho en los micrófonos de Radio Euskadi.

Preguntada por la historia de ETA y lo ocurrido durante décadas en Euskadi, Elena ha explicado que sus compañeros y compañeras de clase "no sabían muy bien todo lo que había pasado" con ETA, porque "es un tema que se da de manera teórica y no se conoce el sufrimiento de la familia". En este sentido, ha afirmado que ella "al vivirlo de cerca" y saberlo desde pequeña entiende "más el sufrimiento de la familia, porque lo he vivido de cerca".