La reivindicación de la diversidad saca a las calles a miles de personas en Hegoalde

La reivindicación de la diversidad ha sacado a las calles a miles de personas en Hegoalde. Así, una nutrida manifestación ha reivindicado esta tarde por las calles de Pamplona los derechos del colectivo LGTBI+, como colofón a un día de visibilidad, demandas y autorreafirmación en el Día Internacional del Orgullo LGTBI+.

Tras una pancarta con la frase "Transmaribibolloak tinko! Heteropatriarkatuari sua" (Transmaribibollos firmes, fuego al heteropatriarcado), han sido cientos -unos 1300, según la Delegación del Gobierno español- los participantes, muchos de ellos con banderas arco iris y de colores que identifican orientaciones e identidades sexuales.

En Bilbao, se ha repetido la misma imagen, tras una pancarta con el lema "Transfobiaren aurrean, tinko! Basta de complicidad, posiciónate". Miles de personas se han manifestado esta tarde en capital vizcaína en contra de la transfobia.

Con el ambiente festivo y reivindicativo que caracteriza estas convocatorias, la marcha ha destacado por la abundante presencia de manifestantes jóvenes y por el colorido aportado por decenas de banderas arcoiris, símbolo del colectivo LGTBI.

La manifestación ha estado convocada por la Koordinadora 28J de Bizkaia, integrada por diversos colectivos, entre los que figura el veterano movimiento EHGAM, que lucha desde 1977 en Euskadi a favor de los derechos de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales.

La marcha ha partido a las 19:50 horas de las inmediaciones de la plaza del Sagrado Corazón, encabezada por una pancarta en contra de la transfobia y que también reivindicaba: "Basta de complicidad, posiciónate!".

En otra pancarta se recordaban los disturbios de Stonewall en 1969, considerados el detonante que aglutinó a la comunidad LGTBI, con un texto que añadía: "La lucha sigue".

Los participantes en el acto han coreado gritos en contra de la transfobia, además de otros como "El orgullo no se vende", "Sin mujeres trans no hay feminismo", "Sin putas no hay orgullo" o "La ley de extranjería mata personas cada día".

Algunos de los manifestantes llevaban pancartas confeccionadas con cartones y cartulinas. "El amor no tiene sexo", "Sin papeles no hay orgullo" y "Las trabajadoras sexuales también son LGTBIQ" eran algunos de los textos escritos.

"Vemos un ascenso de la ultraderecha y del fascismo preocupante"

En Pamplona, la marcha también ha sido colorida y festiva, como habitualmente, pero también con un grito claro de los asistentes, que reiteradamente gritaban "Es resistencia, esto no es fiesta", ante la mirada sonriente y también sorprendida de muchos viandantes al ver pelucas, trajes brillantes, disfraces, zapatos de plataforma y otros elementos entre los asistentes.

Desde la plaza de la Constitución, y acompañada por varios equipos de altavoces de los que salía música a gran volumen, la marcha ha avanzado por el centro de Pamplona para adentrarse después en el Casco Viejo y finalizar en la plaza del Ayuntamiento, donde se ha leído un comunicado.

Al paso por la delegación del Gobierno español un grupo de personas ha sostenido una pancarta alusiva a lo ocurrido este pasado fin de semana en Melilla, con la muerte de decenas de personas migrantes que pretendían entrar en España, una pancarta con el lema "Europa erruduna, culpable. Stop genocidio" que ha sido aplaudida por los manifestantes a su paso.

"Contra el fascismo, purpurina", "Europa sin fronteras LGTBI" o "Que te llene de orgullo ser quien quieres" han sido otras de las frases que algunos mostraban en pequeños carteles.

Antes de comenzar la manifestación, convocada por la Plataforma 28-J de colectivos y entidades sociales en defensa de la igualdad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, uno de sus portavoces, Joseba, ha explicado a que "otro año más salimos el 28-J a ocupar las calles. Para nosotras es muy importante juntarnos, mezclarnos y sacar las reivindicaciones".

En cuanto a la evolución de los derechos que hoy reivindicaban, Joseba ha mostrado su "preocupación" por lo ocurrido en el último año, en el que "ha habido un cambio, vemos un ascenso de la ultraderecha y del fascismo preocupante", aunque ha sido firme: "No nos acobardamos ante esto, creemos que la lucha transbollomarica sigue en las calles y vamos a seguir dando guerra".

También ha recordado que en este 2022 se cumplen 40 años de la primera manifestación que se hizo en el Día del Orgullo, por lo que además de reivindicar "hay que estar alegres y disfrutar. Llevamos 40 años y seguiremos otros tantos y las calles serán nuestras siempre", ha dicho.