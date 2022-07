Sociedad coronavirus Félix Zubia: "Los hospitalizados por covid han aumentado en un 42%, pero los casos graves no son tantos" itxaso león kareaga | eitb media Publicado: 10/07/2022 12:18 (UTC+2) Última actualización: 10/07/2022 12:23 (UTC+2) Félix Zubia, jefe de servicio en la UCI del Hospital Donostia, ha explicado en el programa Osasun Etxea de Euskadi Irratia que las nuevas variantes de coronavirus están en constante desarrollo y son "más contagiosas", pero que contamos con inmunidad para hacerles frente. Escuchar la página Escuchar la página

Félix Zubia, jefe de servicio de la UCI del Hospital Donostia.

Los casos de coronavirus están en alza últimamente y, a pesar de que únicamente se cuentan los positivos de mayores de 60 años, se sabe que este mes el número de personas hospitalizadas por covid ha ascendido en un 42%. Sin embargo, las unidades de cuidados especiales no registran ese ascenso por el momento; es decir, no hay tantos casos graves. Sigue habiendo fallecidos, aunque se trata en su mayoría de personas mayores o con problemas inmunitarios. Ahora, los expertos hablan de dos nuevas variantes de ómicron, la BA4 y la BA5, que nos situarían en plena séptima ola. Félix Zubia, médico y jefe de servicio en la UCI del Hospital Donostia, ha analizado estos datos en el programa Osasun Etxea de Euskadi Irratia, con el fin de aclarar dudas.

Zubia dice que ha sido una semana "tranquila", tras el notable descenso que llevan teniendo desde mediados de febrero. Afirma que la variante ómicron, la inmunidad o las vacunas trajeron un cambio que, en cualquier caso, es compatible con el ascenso de casos registrado últimamente.

En las primeras variantes de la enfermedad, debido a su mayor transmisibilidad y a la falta de costumbre de nuestro cuerpo, "necesitábamos generar una nueva inmunidad para adaptarnos a esa nueva situación". Para entenderlo mejor, el médico ha explicado el ciclo de distribución del coronavirus: la infección comienza por reproducirse en las vías respiratorias superiores, y las defensas naturales no son específicas contra ella. "En la mayoría de los casos se queda ahí, pero en ocasiones baja a los pulmones y se extiende por el cuerpo".

Muchas personas desarrollaban entonces una neumonía grave, pues el virus tenía una gran capacidad de bajar y castigar los pulmones, y la respuesta immunitaria era inadecuada para algunos. De hecho, este tipo de casos precisa de una respuesta inmunitaria específica, a través de anticuerpos o linfocitos, y es posible controlar la situación si se encauza adecuadamente (por ejemplo, con corticoides).

Con la variante ómicron y la vacunación, "nos cambió mucho la situación": ha perdido la agresividad, no tiene tanta facilidad para castigar los pulmones y suele preferir vivir en las vías respiratorias. Por ello, el virus resulta más leve, pero también "más contagioso".

"El virus tiene la capacidad de reproducirse en las vías respiratorias, pero el cuerpo ha desarrollado la de defenderse"

Además, desarrollada la inmunidad, "no es un virus nuevo" para nuestro cuerpo, por lo que se reproducirá fácilmente en las vías respiratorias superiores (generando catarros o infecciones), pero "la mayoría de personas contamos ya con esa inmunidad específica y, aunque el virus cambie mucho, consigue frenarlo". Ha mencionado la excepción de las personas mayores y demás grupos de riesgo, en cuyo caso ese tipo de inmunidad no es tan fuerte, por lo que pueden desarrollar una enfermedad grave.

Con todo, ha recalcado que, debido a la mutabilidad del virus y a su capacidad de desarrollo constante, en principio no existe posibilidad de llegar a "la inmunidad de grupo que se esperaba al principio".

Incidencia sin sobrecarga

A pesar de la "tremenda" incidencia de las últimas semanas, Zubia ha subrayado que en los hospitales siguen funcionando correctamente y que en las UCI no han registrado grandes olas de neumonía. Así, debido a la menor gravedad de los casos, la sobrecarga también es menor, aunque las personas con probemas inmunitarios siguen teniendo que ser hospitalizadas y "las muertes siguen ahí".

De cara a las próximas semanas, los expertos esperan un aumento de los casos o, como mínimo, mantenerse en esa tasa alta. De cualquier modo, ha lanzado un mensaje de tranquilidad: "sabemos que los pacientes de las UCI no van a ascender. Fue un momento crítico para las camas que teníamos para enfermos graves, pero es algo que no pasará ahora. Puede ocurrir que los hospitales se llenen rápido en un momento dado, pero las camas de las UCI no lo harán". Por tanto, aunque pueda haber problemas para mantener "otros tipos de actividad" en los centros de salud, "la situación no es tan dramática ni se espera que llegue a serlo".

Al igual que en anteriores ocasiones, ha recomendado un cuidado especial con las personas mayores y con aquellas que tienen problemas de inmunidad. "Hay que detener la cadena de transmisión y todos tenemos que participar si pretendemos cuidar a esas partes vulnerables [...], merecen nuestro cuidado y esfuerzo".

Asimismo, ha aportado varias claves para esos casos: tratar de que toda la actividad posible sea en exteriores, seguir cuidando la ventilación y, si los grupos vunerables necesitan usar mascarilla en interiores, que sea del tipo FFP2. Ha declarado que la implantación de medidas universales supondría "un extenso debate", pero que sería posible plantearlas en caso de un hipotético momento crítico en los hospitales. A pesar de todo, "repito que estamos en una situación más leve que la de anteriores olas".